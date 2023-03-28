18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

В Новосибирской области стартовал общественный проект «ЗдравКонтроль»

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Речь идет о мессенджерах для пациентов, которые направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи.

pixabay.com

Региональное министерство здравоохранения сообщает о запуске общественного проекта «ЗдравКонтроль», направленного на повышение качества и доступности государственной медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей региона созданы специальные медицинские чаты, в которых они смогут оставлять свои обращения, а также получать ответы и решения конкретных проблем от представителей медорганизаций в течение двух часов.

Прямая связь с пациентом, решение проблем на уровне медорганизаций без потери времени крайне важны. «Медчаты хорошо зарекомендовали себя в других областях страны. Мы поддерживаем проект, ведь сегодня минздрав региона делает все для того, чтобы медицина была еще доступнее и качественнее для жителей», − отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Проект реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Общественной палаты РФ с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов. Проект стартовал в 2018 году в Московской области, а сегодня он представлен уже в 34 регионах страны.

«Создание медчатов, как прямого канала связи жителей и представителей медорганизаций − это яркий пример открытости власти, готовности слышать и быстро решать проблемы. Участие в проекте повысит правовую грамотность населения и снизит количество необоснованных жалоб в адрес медорганизаций», − отметил руководитель проекта «ЗдравКонтроль», член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве России Евгений Мартынов.

Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря обращениям в медчаты, – это проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, отсутствия своевременных направлений на консультации и обследования. В чатах нельзя получить консультацию по лечению, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановки диагноза.

В Новосибирской области создано десять медчатов: восемь чатов для Новосибирска, разбитые по районам, отдельный чат для Бердска и общий чат Новосибирской области для жителей всех остальных городов и районов. Написать обращение можно с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Вступить в медицинские чаты можно по ссылкам, указанным на сайте регионального министерства здравоохранения.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: