В Новосибирской области стартовал общественный проект «ЗдравКонтроль»

Региональное министерство здравоохранения сообщает о запуске общественного проекта «ЗдравКонтроль», направленного на повышение качества и доступности государственной медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей региона созданы специальные медицинские чаты, в которых они смогут оставлять свои обращения, а также получать ответы и решения конкретных проблем от представителей медорганизаций в течение двух часов.

Прямая связь с пациентом, решение проблем на уровне медорганизаций без потери времени крайне важны. «Медчаты хорошо зарекомендовали себя в других областях страны. Мы поддерживаем проект, ведь сегодня минздрав региона делает все для того, чтобы медицина была еще доступнее и качественнее для жителей», − отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.



Проект реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Общественной палаты РФ с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов. Проект стартовал в 2018 году в Московской области, а сегодня он представлен уже в 34 регионах страны.



«Создание медчатов, как прямого канала связи жителей и представителей медорганизаций − это яркий пример открытости власти, готовности слышать и быстро решать проблемы. Участие в проекте повысит правовую грамотность населения и снизит количество необоснованных жалоб в адрес медорганизаций», − отметил руководитель проекта «ЗдравКонтроль», член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве России Евгений Мартынов.



Основные вопросы, которые жители смогут решить благодаря обращениям в медчаты, – это проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, отсутствия своевременных направлений на консультации и обследования. В чатах нельзя получить консультацию по лечению, наличию лекарственных препаратов в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановки диагноза.



В Новосибирской области создано десять медчатов: восемь чатов для Новосибирска, разбитые по районам, отдельный чат для Бердска и общий чат Новосибирской области для жителей всех остальных городов и районов. Написать обращение можно с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00 по местному времени.



Вступить в медицинские чаты можно по ссылкам, указанным на сайте регионального министерства здравоохранения.