В Новосибирской области построят поликлинику с детским и взрослым отделением за 657 миллионов рублей

В городе Чулыме (Новосибирская область) планируют построить поликлинику с детским и взрослым отделением. Информацию опубликовали на сайте госзакупок. Стоимость подготовки проекта и строительные работы оценили в 656,6 миллиона рублей.

Согласно документам, спонсировать работу намерены из областного и федерального бюджетов. Площадь здания по проекту составит 4,5 тысячи квадратных метров, взрослое отделение сможет принять 260 посещений за смену, а детское принимает 110 посещений. В персонале планируют задействовать 84 человека.

Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, составить проект до 31 октября 2023 года, построить объект до 1 декабря 2024 года.