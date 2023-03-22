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В Новосибирской области построят поликлинику с детским и взрослым отделением за 657 миллионов рублей

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Площадь поликлиники составит 4,5 тысячи квадратных метров.

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В городе Чулыме (Новосибирская область) планируют построить поликлинику с детским и взрослым отделением. Информацию опубликовали на сайте госзакупок. Стоимость подготовки проекта и строительные работы оценили в 656,6 миллиона рублей.

Согласно документам, спонсировать работу намерены из областного и федерального бюджетов. Площадь здания по проекту составит 4,5 тысячи квадратных метров, взрослое отделение сможет принять 260 посещений за смену, а детское принимает 110 посещений. В персонале планируют задействовать 84 человека.

Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, составить проект до 31 октября 2023 года, построить объект до 1 декабря 2024 года.

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