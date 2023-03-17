В новосибирском микрорайоне «Олимпийская Слава» построили современную поликлинику

Поликлиническое отделение, рассчитанное на сто посещений в смену, введено в эксплуатацию в микрорайоне «Олимпийская слава». После получения разрешительных документов, стартовала процедура получения медицинской лицензии для нового учреждения. Объект построен в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что сегодня территория Каменского сельсовета, на которой строится микрорайон «Олимпийская Слава», – перспективная площадка для жилищного строительства. Параллельно с возведением жилья, правительством Новосибирской области планомерно решаются вопросы с созданием социальной инфраструктуры.



Так, в поселке Восход в прошлом году введена в эксплуатацию большая школа на 1100 мест, сегодня в учреждении уже учатся дети. В соседнем селе Каменка стартовало строительство амбулатории, рассчитанной на 150 посещений в смену. Планируется, что она будет введена до конца 2023 года. 15 марта 2023 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлинического отделения в микрорайоне «Олимпийская Слава».



«Таким образом, Правительством региона предпринимаются все возможные меры, чтобы строительство социальной инфраструктуры на данной территории не отставало от возведения жилья. Генеральным планом также предусмотрено строительство на территории Каменского сельсовета дома культуры, нескольких детсадов и школ, спортивных сооружений и учреждений дополнительного образования. Также генпланом предусмотрены резервы для расширения дорожной сети. Мы на деле показываем комплексный подход к застройке территорий, когда жилищное строительство ведется параллельно с созданием социальных объектов», – подчеркнул Алексей Колмаков.



Поликлиника в микрорайоне «Олимпийская слава» по проекту рассчитана на 100 посещений в сутки. В здании предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения, диагностическая лаборатория, кабинеты профильных врачей, дневной стационар. В здание будут организованы несколько входных групп.