Главный санитарный врач Новосибирской области сообщил о предстоящей вакцинация против кори

В Новосибирской области в период с 3 апреля по 31 декабря текущего года будут проводить подчищающую иммунизацию против кори по поручению федерального Роспотребнадзора. Об этом на оперативном совещании в облправительстве заявил главный санитарный врач региона Александр Щербатов.

В стране фиксируется рост числа заболевших корью, что связывают в том числе с прибытием в страну непривитых мигрантов. В связи с этим ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори».

Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, которые ранее не болели корью, не были вакцинированы или не имеют сведений о прививке.