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В Новосибирской области построят хирургический корпус более чем за 738 миллионов рублей

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Ожидается, что площадь здания составит 10,5 тысяч квадратных метров.

pixabay.com

Просторный хирургический корпус планируют построить в районной больнице Каргата (Новосибирская область). Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок. На аукционе стоимость реализации проекта составляет 738,8 миллиона рублей.

Заказчиком выступил региональный минстрой. По документам, площадь будущего здания — 10,5 тысяч квадратных метров. В стационаре будет 67 коек, в учреждении будет работать 91 человек.

Строительные работы профинансируют из бюджета Новосибирской области. Подрядчик обязан сделать проект до 30 сентября 2023 года, построить объект — до 1 декабря 2025-го.

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