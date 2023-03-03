Медики новосибирской Горбольницы получили награды губернатора

Во время церемонии глава регионального минздрава Константин Хальзов, отметил, что в этом году в больнице планируется развитие онкологической службы, организация органного донорства, а также развитие центра сочетанной травмы, запущенного в прошлом году.
3 марта состоялась торжественная церемония награждения врачей и медицинских работников Городской больницы №1. От имени губернатора Андрея Травникова министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов вручил награды за заслуги в осуществлении мер по охране здоровья и жизни граждан и многолетний добросовестный труд.
В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, сотрудники ГБУЗ НСО «ГКБ №1». От имени главы региона министр здравоохранения поздравил участников церемонии и выразил слова благодарности и признательности за неоценимый каждодневный труд. «Каждый из вас добросовестно выполняет свой долг во всех отделениях больницы, это поистине драгоценная работа. Хочу вам всем пожелать большого счастья, здоровья, удачи, дальнейшего развития клиники, новых побед и наград. И я думаю, что 2023 год обязательно будет ознаменован новыми достижениями. Также хочу поздравить дорогих женщин с наступающим праздником, а мужчин с прошедшим», – отметил он.
Руководитель областного минздрава вручил врачам и медработникам Почетные грамоты, Благодарственное письмо губернатора Новосибирской области и юбилейный знак в связи с 85-летием региона. Помимо этого, Константин Хальзов рассказал о новых поставленных задачах для больницы. В 2023 году планируется дальнейшее развитие онкологической службы, организация органного донорства, развитие центра сочетанной травмы, запущенного в прошлом году.
«Мы постараемся справиться со всеми поставленными задачами, вне зависимости от их сложности. Потому что у нас сформировался профессиональный и добросердечный коллектив. И этот профессионализм проявляется во всем – в знаниях, человеческих качествах», – отметил главный врач больницы Юрий Бравве.
Фото: nso.ru
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