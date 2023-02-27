В Новосибирске построили поликлинику для жителей Дивногорского и Новомарусино

Новое медучреждение рассчитано на 300 посещений в смену: 200 — взрослых, 100 — детей.
Новое отделение поликлиники № 18 будет обслуживать жителей Дивногорского и Новомарусино. Елена Аксенова отметила, что это долгожданное событие для жителей двух жилмассивов, с учетом их отдаленности. «Ранее эту территорию обслуживало отделение общей врачебной практики, расположенное в Балластном карьере и, конечно же, с учетом с учетом строительства новых домов, увеличения численности населения, его уже было недостаточно».
Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену: 200 – взрослых, 100 – детей. Пятиэтажное здание построили в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение». Оно спроектировано и оснащено в соответствии с современными требованиями: разделены потоки – для приема пациентов с признаками инфекционных заболеваний выделены фильтр-боксы с отдельным входом. Организованы кабинеты доврачебной и неотложной помощи. Рентгенологическое отделение укомплектовали цифровым рентген-аппаратом, маммографом и флюорографом. Есть эндоскопическое отделение и отделение профилактики, где можно будет пройти диспансеризацию и вакцинацию.
Елена Аксенова подчеркнула, что штат участковой службы поликлиники в Новомарусино полностью укомплектован и терапевтами, и педиатрами. «Часть узких специалистов пока будет приезжать из основного отделения [поликлиники № 18] по графику, по мере формирования потребности. Это в настоящее время оптимальное решение, иначе, с учетом количества приписанного населения, врачи будут не полностью загружены. Такой принцип максимальной доступности позволит жителям Дивногорского и Новомарусино никуда не выезжать, чтобы получить амбулаторную помощь. Когда увеличится количество пациентов, будем принимать соответствующие кадровые решения».
Отделение проектировали и строили «с запасом» — с поправкой на перспективы развития этой части Ленинского района Новосибирска.
Фото: nso.ru
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