В Новосибирске построили поликлинику для жителей Дивногорского и Новомарусино

Новое отделение поликлиники № 18 будет обслуживать жителей Дивногорского и Новомарусино. Елена Аксенова отметила, что это долгожданное событие для жителей двух жилмассивов, с учетом их отдаленности. «Ранее эту территорию обслуживало отделение общей врачебной практики, расположенное в Балластном карьере и, конечно же, с учетом с учетом строительства новых домов, увеличения численности населения, его уже было недостаточно».

Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену: 200 – взрослых, 100 – детей. Пятиэтажное здание построили в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение». Оно спроектировано и оснащено в соответствии с современными требованиями: разделены потоки – для приема пациентов с признаками инфекционных заболеваний выделены фильтр-боксы с отдельным входом. Организованы кабинеты доврачебной и неотложной помощи. Рентгенологическое отделение укомплектовали цифровым рентген-аппаратом, маммографом и флюорографом. Есть эндоскопическое отделение и отделение профилактики, где можно будет пройти диспансеризацию и вакцинацию.