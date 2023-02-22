В Новосибирской области откроют 12 новых поликлиник и амбулаторий

Программой модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранения» предусматривается проведение строительства и реконструкции в 2023 году в Новосибирской области девяти объектов здравоохранения – как минимум шесть из них введут в этом году. Еще шесть поликлиник и амбулаторий – переходящие объекты строительства прошлого года – начнут работу в ближайшее время.

О планах дальнейшего обновления медицинской инфраструктуры рассказал в ходе пресс-конференции министр здравоохранения региона Константин Хальзов.



Как напомнил министр, с начала 2022 года региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». По итогам прошлого года уже введены три объекта: поликлиника в селе Криводановка, поликлиническое отделение в микрорайоне «Новомарусино» и врачебная амбулатория на станции Мочище. В ближайшее время начнут работать амбулатории в поселках Ложок и Тулинский, поликлиническое отделение в микрорайоне «Олимпийская слава». Завершаются работы по амбулаториям в посёлках Кудряшовский, Мичуринский и Садовый – объекты будут введены к лету.



Кроме этих объектов, по программе модернизации первичного звена 2023 года строятся еще девять медицинских учреждений: две врачебных амбулатории, шесть взрослых и одна детская поликлиники. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию как минимум шести из них: поликлиник Доволенской ЦРБ и Колыванской ЦРБ, двух зданий в Краснозерской ЦРБ, а также врачебных амбулаторий в селах Каменка и Новолуговое. Три медицинских учреждения (детская поликлиника Барабинской ЦРБ, поликлиники в Краснообске и городе Обь) запланированы к сдаче в следующем году. Однако учитывая высокую степень готовности поликлиники в Краснообске, ввести ее могут уже в 2023 году.



Активно ведется строительство новой инфекционной больницы и поликлиник по ГЧП. В планах года также ввод 35 ФАПов, в том числе 27 ФАПов, переходящих с 2022 года. Ожидаются поставки мобильных ФАПов. В числе задач этого года – ввод еще трех новых центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Государственной Новосибирской областной клинической больнице, ГКБ № 25, Обской ЦГБ, переоснащение медицинским оборудованием действующих ЦАОПов, а также профильных медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь (онкодиспансера, ГКБ № 1, детской больницы скорой медицинской помощи).



В рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжатся работы по переоснащению региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО). В планах на этот год – переоснащение четырёх РСЦ и четырех ПСО в Карасукской, Татарской, Куйбышевской ЦРБ, и Бердской ЦГБ, приобретение КТ для Городской клинической больницы № 34 и Городской клинической больницы № 2.



«Этот год – масштабный и перспективный с точки зрения развития системы здравоохранения. Средства, направляемые на ее модернизацию, уже дают результаты, – отметил министр. – По итогам 2022 года нам уже удалось значительно улучшить показатели по борьбе с онкологическими заболеваниями и снижению больничной летальности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения».