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Здравоохранение

Андрей Травников поставил ключевые задачи в сфере здравоохранения на этот год

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В их числе цифровая трансформация системы здравоохранения и повышение внимания к пациентам.

Задачи по реализации национального проекта «Здравоохранение», развитию системы медицинской помощи в Новосибирской области, укреплению материальной базы и повышению ориентированности на пациента рассмотрены в правительстве региона на заседании коллегии министерства здравоохранения области с участием губернатора Андрея Травникова.

«Работа проделана качественная и большая. Может быть, что-то не удалось по разным причинам, в большей степени объективным. Это объяснимо на фоне той большой дополнительной работы, которая была развернута в прошлом году и в связи со специальной военной операцией, и необходимостью помощи нашим военнослужащим и жителям ЛНР и ДНР, и в связи с дополнительными задачами по развитию, которые мы на себя принимали. Некоторые решения возникали уже по ходу года. Мы их не ставили на паузу, не списывали на обстоятельства, не откладывали на потом. В частности, приобретение мобильных комплексов и дополнительные решения по цифровой трансформации системы здравоохранения были инициированы в течение 2022 года. Год отработали надежно, самое главное с хорошими результатами. Давайте все загадаем, чтобы это было тенденцией. Результат по достижению практически всех целевых показателей нацпроекта и динамика положительные по большинству показателей системы здравоохранения – это действительно стало отражением того, что наши усилия принесли результат, и мы достаточно быстро преодолели последствия пандемии. Работаем на развитие не только материальной базы, но и качества и эффективности медицинской помощи.

Если говорить про задачи 2023 года они все актуальны, единственное, на что я хотел бы обратить внимание – то, о чем мы говорили год назад на съезде медицинских работников, – это работа с коллективами. Это обучающая, психологическая, воспитательная работа по повышению качества деятельности, по повышению клиентоориентированности, более внимательному отношению к пациентам. Мне бы хотелось, чтобы это направление работы в 2023 году также нашло отражение, было четко сформулировано, подкрепилось планом действий», – подчеркнул губернатор.

С докладом об основных итогах развития медицинской отрасли региона выступил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он отметил, что система здравоохранения региона выдержала удар пандемии и смогла показать высокие результаты в достижении поставленных задач, в том числе, нацпроекта «Здравоохранение» – в частности, снижения смертности по профилям сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Фото: nso.ru

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