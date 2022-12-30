В 2023 году младенцев в Новосибирской области будут проверять на 36 наследственных болезней

В Новосибирской области с 1 января 2023 года новорожденных будут тестировать на 36 наследственных заболеваний.

В перечень вошел и анализ на спинальную мышечную атрофию (СМА). Укол для остановки прогрессирования болезни считается самым дорогим в мире. Одна процедура стоит 2,1 миллиона долларов. Укол необходимо сделать до шести месяцев, поэтому болезнь нужно выявить сразу после рождения.

Ранее младенцев в регионе проверяли на пять заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Новосибирской области. В следующем году список решили расширить. «В него включили ряд наследственных болезней обмена, первичные иммунодефициты, СМА», — рассказали в ведомстве.