18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

В 2023 году младенцев в Новосибирской области будут проверять на 36 наследственных болезней

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Ранее новорожденных в нашем регионе тестировали на наличие пяти заболеваний.

pxhere.com

В Новосибирской области с 1 января 2023 года новорожденных будут тестировать на 36 наследственных заболеваний.

В перечень вошел и анализ на спинальную мышечную атрофию (СМА). Укол для остановки прогрессирования болезни считается самым дорогим в мире. Одна процедура стоит 2,1 миллиона долларов. Укол необходимо сделать до шести месяцев, поэтому болезнь нужно выявить сразу после рождения.

Ранее младенцев в регионе проверяли на пять заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Новосибирской области. В следующем году список решили расширить. «В него включили ряд наследственных болезней обмена, первичные иммунодефициты, СМА», — рассказали в ведомстве.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: