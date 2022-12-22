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Новосибирский минздрав – о приоритетном порядке пациентов при вызове скорой помощи

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О том, к кому медики поедут в первую очередь, сообщила замминистра новосибирского минздрава Елена Аксенова.

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Озвучены категории пациентов, к которым скорая помощь приезжает на вызов в приоритетном порядке. Их перечислила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на пресс-конференции 21 декабря.

Она подчеркнула, сейчас все медицинские учреждения выведены в режим повышенной готовности. Они работают с 8 до 20 часов и жёстко сортируют поступающие вызовы в связи с возросшей нагрузкой.

Диспетчеры скорой помощи обучены отбору вызовов по приоритетности. Если вызов не носит экстренный характер, диспетчер перенаправляет его в поликлинику, где пациента могут проконсультировать по телефону или прислать врача к нему на дом.

«В первую очередь врач придет к детям до года, беременным женщинам и пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями», — рассказала госпожа Аксенова.

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