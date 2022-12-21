Новосибирские врачи и пациенты рассказали об особенностях интерназальной вакцинации от ковида

В регионе теперь можно привиться от коронавируса по-новому – без укола, через нос.
В Новосибирской области началась интерназальная вакцинация, с ходом которой 20 декабря на базе поликлиники №2 ознакомилась главный вакцинолог Новосибирской области Татьяна Ивлева. Напомним, первая партия – 200 тысяч насадок-распылителей поступила на прошлой неделе. В большинство поликлиник уже доставили атомайзеры для интраназальной вакцинации. Остальные медорганизации получат их в ближайшие дни.
Поликлиника №2 получила распылители одной из первых в Новосибирской области. Заместитель главного врача Елена Мельникова отмечает, что у пациентов есть возможность оценить их удобство и простоту.
Как подчеркнула Татьяна Ивлева, через нос вводят всем известный и хорошо себя зарекомендовавший «Спутник V», но с помощью специальной одноразовой насадки на шприц – атомайзера. Татьяна Ивлева одной из первых опробовала новый метод вакцинопрофилактики, говорит, на вкус Гам-КОВИД-В оказался сладковатым. «Разработчики считают, что именно такой способ позволяет сформировать еще и местный иммунитет. То есть эта вакцина [при ведении через нос] формирует иммунитет в месте подачи – на слизистой носоглотки. Методы друг друга дополняют: стартовая вакцинация должна быть в виде инъекций, а при повторном введении [препарата] для многих людей этот [интраназальный] способ будет более приемлемым».
Ирина Крышко прививается в четвертый раз. Уверена – вакцина отлично работает – коронавирусом девушка ни в одну из волн не болела. На этот раз она решила попробовать новый способ вакцинации – через нос. Процедура проходит быстро и почти незаметно. «Чувствуется влага [в носоглотке], которая быстро впиталась. Ощущение легкого пощипывания, но уже все прошло. [Похоже на то,] как солевым раствором нос промывается – что-то чувствуется, но не жжет, не щиплет».
Схема интраназального применения такая же, как при инъекционном введении: сначала первый компонент, через 21 день – второй. Разработчики препарата допускают использование для ревакцинации только одного компонента, но главный специалист по вакцинопрофилактике рекомендует все же пройти полный курс, с поправкой на строгость соблюдения ограничений – чтобы добиться максимального эффекта, два часа после процедуры нельзя чихать, сморкаться, пить, есть и курить. В рамках одного курса сочетать два метода введения препарата нельзя. По инструкции оба компонента должны поступить в организм одним и тем же путем. Наиболее подходящий способ выбирает медицинский работник с учетом возраста, состояния здоровья и желания пациента.
Фото: nso.ro
Комментарии (0)