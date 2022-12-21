Новосибирские врачи и пациенты рассказали об особенностях интерназальной вакцинации от ковида

Ирина Крышко прививается в четвертый раз. Уверена – вакцина отлично работает – коронавирусом девушка ни в одну из волн не болела. На этот раз она решила попробовать новый способ вакцинации – через нос. Процедура проходит быстро и почти незаметно. «Чувствуется влага [в носоглотке], которая быстро впиталась. Ощущение легкого пощипывания, но уже все прошло. [Похоже на то,] как солевым раствором нос промывается – что-то чувствуется, но не жжет, не щиплет».

Схема интраназального применения такая же, как при инъекционном введении: сначала первый компонент, через 21 день – второй. Разработчики препарата допускают использование для ревакцинации только одного компонента, но главный специалист по вакцинопрофилактике рекомендует все же пройти полный курс, с поправкой на строгость соблюдения ограничений – чтобы добиться максимального эффекта, два часа после процедуры нельзя чихать, сморкаться, пить, есть и курить. В рамках одного курса сочетать два метода введения препарата нельзя. По инструкции оба компонента должны поступить в организм одним и тем же путем. Наиболее подходящий способ выбирает медицинский работник с учетом возраста, состояния здоровья и желания пациента.

Фото: nso.ro