Без укола: новосибирцев будут прививать от ковида с помощью интраназальной вакцинации

Наш регион получил первые 200 тысяч атомайзеров – насадок-распылителей для введения противоковидной вакцины через нос. В ближайшее время их распределят по поликлиникам Новосибирской области. Привиться против COVID-19 можно будет быстро и безболезненно. По данным разработчиков, этот способ иммунизации создает барьер для вируса еще «на входе» – антитела не дают проникнуть коронавирусу через слизистую оболочку носа.



При интраназальной вакцинации используют уже известный препарат «Спутник V», единственное отличие – способ введения: вместо инъекции в верхнюю треть плеча Гам-КОВИД-Вак распыляют в один из носовых ходов. Вакцинацию так же проводят в два этапа с разницей в три недели. Возможно и отдельное использование I и II компонентов – для ревакцинации.



Инструкция по применению препарата рекомендует высморкаться перед его введением, сделать несколько вдохов, закрывая поочередно носовые ходы, чтобы определить, который из двух дышит свободнее. В него на вдохе и распыляют вакцину.

После интраназального введения вакцины пациент полчаса остается под наблюдением медиков. Два часа после процедуры нельзя чихать, сморкаться, пить, есть и курить.



Решение об интраназальном введении вакцины принимает медицинский работник с учетом возраста, состояния здоровья и желания пациента.