Новосибирские поликлиники перешли на режим работы без выходных из-за взлетевшей заболеваемости гриппом и ОРВИ

Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение для борьбы с ОРВИ и гриппом перевести поликлиники на усиленный режим работы. Созданы дополнительные выездные бригады, а поликлиническая служба перешла на режим полного дня семь дней в неделю. В таком режиме она будет работать, пока заболеваемость ОРВИ не снизится.

За последние три недели в регионе в несколько раз увеличилось количество обращений в поликлиники. Если обычно в день регистрируют 7 тысяч вызовов врача на дом, в этот понедельник оформили 16 тысяч вызовов, и большинство – по поводу вирусных заболеваний. «В основном, регистрируются заболевания легкой и средней степени тяжести. Всего около 3% обратившихся госпитализируются. Это, в основном, пациенты из групп риска: маленькие дети, беременные женщины, взрослые с сопутствующими хроническими заболеваниями», – отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.



Количество звонков в диспетчерскую службы 103 по поводу высокой температуры выросло в четыре раза. Главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич напомнил, что служба скорой помощи создана для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в случае угрозы жизни или необходимости купировать острое состояние. При симптомах ОРВИ, в том числе с высокой температурой, нужно обращаться в поликлинику. «Сам по себе неосложненный гипертермический синдром – это не повод для вызова скорой медицинской помощи. Если повышение температуры сопровождается рвотой, сыпью, нарушением сознания либо судорожным синдромом, – это поводы для вызова скорой медицинской помощи», – подчеркнул главный врач.



Диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы, дифференцируют их по степени тяжести и, не требующие экстренного вмешательства, передают в неотложную службу поликлиник. Поликлиники региона работают в усиленном режиме – выведены дополнительные выездные бригады, врачам помогают студенты старших курсов медуниверситета и медколледжа, открыты кабинеты дистанционного консультирования: пациенту после вызова могут позвонить из поликлиники и уточнить состояние, чтобы оценить приоритетность обращения и в первую очередь осмотреть более тяжелых пациентов. Все поликлиники перешли на режим полного дня без выходных – семь дней в неделю с 8.00 до 20.00. Вызовы на дом принимают до 19.00. Вызвать врача можно в личном кабинете на Госуслугах, с помощью чат-бота «Мое здоровье» в Телеграме и по единому телефону 122.



«С 7.30 начинают работать регистратура, call-центры и 122. Самый пик [обращений] приходится на 8.00 утра. Мы [сейчас] выводим максимальное количество операторов. До пятницы хватало 80, сегодня на линию вышли 110 операторов. [Не обязательно дозваниваться с самого раннего утра] Мы оформим вызов в течение рабочего дня. Если у пациента не тяжелое состояние, есть возможность обратиться непосредственно в эти кабинеты для получения неотложной помощи, определения тактики лечения, оформления листка нетрудоспособности», – пояснила Елена Аксенова.



Она также добавила, что во всех поликлиниках работают кабинеты неотложной помощи, куда также можно обратиться с симптомами простуды в порядке живой очереди.