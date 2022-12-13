Андрей Травников рассказал о развитии системы мобильных ФАПов в Новосибирской области

Министр здравоохранения доложил главе области о планируемых сроках полного оснащения сельских районов мобильными фельдшерско-акушерскими пунктами. «Мы планируем завершить эту работу в первом квартале 2023 года. То количество медицинских комплексов, которое придет на территорию Новосибирской области, позволит полностью «закрыть» все районные центры – в каждом из них будет находиться мобильный ФАП. С учетом полученных в декабре 2022 года 4 машин, это 19 мобильных ФАПов, еще 13 шт. мы получим в 2023 году, в первом квартале», – сообщил Константин Хальзов.

Отметим также, что в рамках реализации регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», в Новосибирской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию 21 стационарный ФАП.

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