Андрей Травников рассказал о развитии системы мобильных ФАПов в Новосибирской области

По словам губернатора, уже в первом квартале следующего года эта система будет охватывать всю территорию региона.
Губернатор Андрей Травников рассмотрел итоги реализации в регионе нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году. О промежуточных итогах выполнения национального проекта в ходе оперативного совещания главе региона доложил министр здравоохранения области Константин Хальзов.
Андрей Травников отметил, что в регионе в течение пяти лет реализуется масштабная программа по переоснащению, укреплению материальной базы здравоохранения – работы такого масштаба не проводились в области несколько десятилетий. Губернатор обратил внимание участников совещания на не самый крупный, но один из самых актуальных проектов по охвату системой мобильных ФАПов всей территории Новосибирской области.
«Есть очень востребованное среди жителей сельских территорий направление – когда я проезжаю с рабочими поездками по сельским районам – обязательная просьба со стороны ветеранских организаций, глав районов по скорейшему приобретению мобильных ФАПов и амбулаторий, для того, чтобы охватывать профилактикой, необходимыми осмотрами всю территорию нашей большой области. Уже приобретено и работает большое количество комплексов, известно решение федерального правительства, которое позволит нам полностью закрыть этот вопрос», – подчеркнул глава региона.
Министр здравоохранения доложил главе области о планируемых сроках полного оснащения сельских районов мобильными фельдшерско-акушерскими пунктами. «Мы планируем завершить эту работу в первом квартале 2023 года. То количество медицинских комплексов, которое придет на территорию Новосибирской области, позволит полностью «закрыть» все районные центры – в каждом из них будет находиться мобильный ФАП. С учетом полученных в декабре 2022 года 4 машин, это 19 мобильных ФАПов, еще 13 шт. мы получим в 2023 году, в первом квартале», – сообщил Константин Хальзов.
Отметим также, что в рамках реализации регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», в Новосибирской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию 21 стационарный ФАП.
Фото: nso.ru
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