Новосибирский минздрав рассказал об особенностях текущего эпидсезона в регионе

Роста заболеваемости коронавирусной инфекции в Новосибирской области не наблюдается – активно проводится вакцинация. При этом в регионе развернуты дополнительные инфекционные койки для детей из-за роста их заболеваемости ОРВИ. Об особенностях текущего эпидемиологического сезона представители министерства здравоохранения региона и врачи-инфекционисты рассказали на пресс-конференции.

К 430 уже развернутым детским инфекционным койкам в стационарах г. Новосибирска добавляются еще 120. Если заболеваемость респираторными инфекциями продолжит расти, министерство здравоохранения региона дополнительно перепрофилирует 40 коек педиатрического отделения Новосибирской клинической центральной районной больницы.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина сообщила, что по сравнению с прошлой неделей общее количество вызовов участковых врачей на дом (и к детям, и ко взрослым) увеличилось примерно на две тысячи. Большинство обращений – по поводу высокой температуры. Рост составил 30%. «Идет рост госпитализаций детей [с симптомами респираторных инфекций]. Детские больница № 3 и № 6, педиатрическое отделение больницы № 25 заполнены уже на 95%, даже с учетом [недавно] выделенных резервных коек. И с пятницы этой недели мы перепрофилируем один корпус детской больницы № 1, куда будут госпитализироваться пациенты с ОРВИ, и в том числе с гриппом», – пояснила замминистра.

Как сообщила главный детский инфекционист региона Татьяна Комиссарова, в настоящее время отмечается существенный прирост заболеваемости детей респираторными инфекциями: «Прежде всего это — грипп, РС-инфекция, парагрипп, аденовирусная инфекция, кишечные инфекции вирусной этиологии. Маленькие дети болеют достаточно тяжело. Больницы, в которые госпитализируются дети с ОРВИ, сегодня заполнены. Поликлиники работают в очень напряженном режиме. Количество вызовов за последнюю неделю возросло кратно. Ко всем выходят специалисты, оказывают помощь. Все дети, которые нуждаются в госпитализации, естественно, госпитализируются».

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова напомнила, что сезонный эпидемический подъем респираторных инфекций всегда начинается именно с детского населения. «В эту неделю мы регистрируем большой прирост и заболевших взрослых, что после двух лет пандемии ковида, когда грипп в регионе не выявляли, вирус вновь начал циркулировать. Буквально за последние три дня по лабораторной диагностике мы видим, что половина забранных проб у пациентов дают нам положительные результаты на грипп. У взрослых в 90% [выявляется штамм] грипп А — H1N1, свиной, грипп Б — единичные случаи», – подчеркнула она.

У детей в этом сезоне выявили уже 90 случаев гриппа, у взрослых – 62 случая. Госпитализация понадобилась не всем заболевшим, в отделениях реанимации с этой инфекцией пациентов пока нет.

Врачи напомнили, что свиной грипп – очень контагиозная, достаточно тяжело протекающая инфекция. Особенно опасная для беременных женщин и маленьких детей. Самая лучшая защита от любого штамма гриппа – вакцинация. Среди заболевших в этом году всего трое вакцинированных. Прививочная кампания против гриппа уже завершилась, в Новосибирской области вакцинирован 51% всех жителей. Тем, кто не успел, инфекционисты рекомендовали соблюдать простые, но эффективные меры профилактики любой респираторной инфекции: не идти на работу с симптомами ОРВИ на работу самому и не отправлять детей в детский сад и школу. Остаться дома, вызвать врача, не заниматься самолечением.

Отдельно врачи напомнили о необходимости вакцинироваться и против клещевого энцефалита. Новосибирская область по-прежнему входит в десятку самых эндемичных территорий России по заболеваемости.