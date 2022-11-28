Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартует в Новосибирской области

Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, увеличение охвата медицинским освидетельствованием и привлечение внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции – основные цели стартовавшей в регионе акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится при поддержке министерства здравоохранения Новосибирской области. Её организатор – фонд социально-культурных инициатив. Профилактические мероприятия пройдут по всей Новосибирской области.



В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в регионе на этой неделе пройдет экспресс-тестирование в тест-мобиле, где любой человек старше 18 лет может пройти обследование на ВИЧ и получить консультацию специалиста по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. В учебных заведениях для учащихся и студентов состоятся лекции и интеллектуальные квесты о профилактике ВИЧ-инфекции. Также будет работать телефон «горячей» линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита С и инфекций, передающихся половым путем – 209-02-18 (работа горячей линии с 10.00 до 22.00).

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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