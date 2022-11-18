С 1 декабря не нужно предъявлять полис ОМС при походе в поликлинику

С 1 декабря в России вступит в силу новый порядок ведения учета в системе ОМС (обязательного медицинского страхования). Изменения коснутся данных о пациентах, получавших помощь на региональном и федеральном уровнях, — их объединят в единый реестр. Это позволит повысить эффективность обмена данными между лечебными заведениями, являющимися участниками системы ОМС. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Теперь в базу данных Государственной информационной системы ОМС будет вноситься информация о месте пребывания гражданина и месте выдачи полиса», — отметила Юлия Финогенова. — В отдельную категорию внесут несовершеннолетних россиян.

По словам профессора, нововведения позволят упростить процесс оформления документов для пациентов. При отсутствии полиса ОМС гражданин сможет его получить в электронном виде через портал «Госуслуги», просто подав сведения о себе. Данные цифрового полиса будут доступны там же.

Пациентам с бумажным полисом ОМС с 1 декабря необязательно иметь его при себе при обращение в медучреждение. Для получения бесплатной специализированной помощи гражданину достаточно будет иметь документ, удостоверяющий личность.

Детям, рожденным после 1 декабря, полис Обязательного медицинского страхования будет предоставляться по факту рождения или получения гражданства автоматически.