В Новосибирской области открылся новый сосудистый центр

На базе Городской больницы №2 заработал новый, седьмой в Новосибирской области, региональный сосудистый центр, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он будет оказывать оперативную круглосуточную специализированную лечебно-диагностическую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом из Дзержинского и Калининского районов г. Новосибирска, а также Тогучинского, Болотнинского и Новосибирского районов области.

В церемонии открытия нового регионального сосудистого центра (РСЦ) 17 ноября принял участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он отметил, что ввод центра в эксплуатацию значительно расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам со сложными сосудистыми патологиями.