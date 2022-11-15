В Новосибирской области число трансплантационных вмешательств вернулось к допандемийным показателям

Количество пересадок органов и тканей в Новосибирской области растет благодаря системной работе и увеличению сети донорских баз.

Бухгалтеру из Бердска Марине Орловой пересадили почку от посмертного донора 19 октября в областной больнице. Марина говорит – неожиданно быстро. В листе ожидания она находилась меньше двух месяцев. Спустя три недели после трансплантации чувствует себя прекрасно, немного болит только шов после операции. «Еще не представляю, как это [когда] никуда ездить не надо, – Марине три последних года несколько раз в неделю приходилось ездить на гемодиализ в Искитим. – Диализ [нормализует показатели ненадолго] – на второй-третий день уже совсем тяжко: отеки, одышка, слабость. А тут хожу, как нормальный человек. Свобода! [С искусственной почкой] никуда не уехать, даже на Алтай. [Максимум] на три дня. Ну что это? Сейчас маленько [восстановлюсь] и поеду на Алтай за перевалы».

Один донор спас четыре жизни. Кроме Марины его органы – вторую почку, печень и сердце – пересадили еще трем реципиентам. Всего за 10 месяцев 2022 года в Новосибирской области провели уже 167 трансплантаций тканей и крупных органов.

Заместитель министра здравоохранения области Лада Шалыгина объясняет,что в регионе трансплантацией занимаются три медуреждения: почки и печень пересаживают в облбольнице, сердце – в НМИЦ имени Мешалкина, роговицу – в МНТК микрохирургии глаза и в областной больнице.

В этом году в Новосибирской области с 10 до 12 увеличилось количество донорских баз – многопрофильных больниц, где врачи имеют право диагностировать у потенциального донора смерть мозга, а также сохранить, изъять и подготовить органы к транспортировке. Теперь эту сложную процедуру могут делать также в ЦКБ и в Ордынской больнице. «Для того, чтобы медорганизация стала донорской базой, существуют определенные условия и требования, – говорит замминистра. – В этом году мы всех специалистов всех донорских баз [Новосибирской области] обучили в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии. Тот процесс, тот протокол, который нужно выполнять [при изъятии органов], он крайне сложен, важен и имеет определенные этапы. Наши анестезиологи, которые работают в реанимации, должны постоянно обучаться».