В Новосибирской области число трансплантационных вмешательств вернулось к допандемийным показателям

При этом в следующем году в региональной программе развития трансплантологии запланировано в полтора раза больше пересадок, чем в 2022-м.
Количество пересадок органов и тканей в Новосибирской области растет благодаря системной работе и увеличению сети донорских баз.
Бухгалтеру из Бердска Марине Орловой пересадили почку от посмертного донора 19 октября в областной больнице. Марина говорит – неожиданно быстро. В листе ожидания она находилась меньше двух месяцев. Спустя три недели после трансплантации чувствует себя прекрасно, немного болит только шов после операции. «Еще не представляю, как это [когда] никуда ездить не надо, – Марине три последних года несколько раз в неделю приходилось ездить на гемодиализ в Искитим. – Диализ [нормализует показатели ненадолго] – на второй-третий день уже совсем тяжко: отеки, одышка, слабость. А тут хожу, как нормальный человек. Свобода! [С искусственной почкой] никуда не уехать, даже на Алтай. [Максимум] на три дня. Ну что это? Сейчас маленько [восстановлюсь] и поеду на Алтай за перевалы».
Один донор спас четыре жизни. Кроме Марины его органы – вторую почку, печень и сердце – пересадили еще трем реципиентам. Всего за 10 месяцев 2022 года в Новосибирской области провели уже 167 трансплантаций тканей и крупных органов.
Заместитель министра здравоохранения области Лада Шалыгина объясняет,что в регионе трансплантацией занимаются три медуреждения: почки и печень пересаживают в облбольнице, сердце – в НМИЦ имени Мешалкина, роговицу – в МНТК микрохирургии глаза и в областной больнице.
В этом году в Новосибирской области с 10 до 12 увеличилось количество донорских баз – многопрофильных больниц, где врачи имеют право диагностировать у потенциального донора смерть мозга, а также сохранить, изъять и подготовить органы к транспортировке. Теперь эту сложную процедуру могут делать также в ЦКБ и в Ордынской больнице. «Для того, чтобы медорганизация стала донорской базой, существуют определенные условия и требования, – говорит замминистра. – В этом году мы всех специалистов всех донорских баз [Новосибирской области] обучили в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии. Тот процесс, тот протокол, который нужно выполнять [при изъятии органов], он крайне сложен, важен и имеет определенные этапы. Наши анестезиологи, которые работают в реанимации, должны постоянно обучаться».
Заведующий отделением пересадки органов областной больницы Александр Быков уточняет: донорская база – это больница, где врачи, как и в любой другой, делают все для спасения каждого пациента. «Но, так устроена жизнь, что без летальности больниц не бывает. Пациенты от заболеваний, несовместимых с жизнью, умирают. И в ряде случаев, весьма редко и при очень узких обстоятельствах, эти люди, несмотря на все прилагаемые усилия по их лечению, погибают. [Тогда] они могут стать после смерти эффективными донорами органов».
Самым успешным для трансплантологии в Новосибирской области был 2019 год, тогда за 12 месяцев сделали 95 операций по пересадке почек, печени и сердца. За два года пандемии количество трансплантаций крупных органов сократилось. В 2022 году этот показатель вернулся к доковидному – с января сделано 78 операций.
Чтобы стать реципиентом, необходимо максимальное совпадение с донором по многим параметрам. Кто-то ждет операцию несколько лет, а кто-то, как Марина Орлова, получает шанс на спасение практически сразу. «Это всегда в определенном смысле лотерея, – замечает Александр Быков. – Сегодня мы все здоровы, а завтра – либо доноры, либо пациенты, так могут сложиться обстоятельства. Если бы все об этом иногда вспоминали и относились друг к другу добрее, таких удачных результатов было больше».
В региональной программе развития трансплантологии в 2023 году запланировано в 1,5 раза больше пересадок, чем в текущем. Трансплантологи считают, что это вполне реально.
Фото: zdrav.nso.ru
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