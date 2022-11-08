Новосибирцев приглашают пройти реабилитацию в поликлиниках

Наш регион стал участником пилотного проекта – в этом году в числе первых в России принял собственную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Трехэтапная система должна помочь пациентам с самыми разными патологиями максимально улучшить качество жизни.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина уточнила, что записать на третий этап должен лечащий врач в единой медицинской информационной системе. Даже если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, нет собственного отделения реабилитации, его направят в ту, где такое отделение работает. Пройти реабилитацию, при наличии полиса ОМС, может любой житель Новосибирской области, которому она необходима. «На третий этап мы сейчас приглашаем всех пациентов, которые прошли второй этап, либо тех, кому доктора сразу рекомендуют приходить на третий этап. Вся потребность, о которой сообщили поликлиники, на сегодня удовлетворена. До конца текущего года сформирован график. В следующем году будем увеличивать количество коек [для прохождения второго этапа реабилитации], увеличивать количество поликлиник, которые будут проводить амбулаторный этап», – подчеркнула она.



Новосибирская поликлиника № 16 – одна из шести, уже участвующих в программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Здесь помогают восстанавливаться пациентам с неврологическим нарушениями, например, перенесшим инсульт, с проблемами опорно-двигательного аппарата – после травм, операций, эндопротезирования суставов, а также тем, кто тяжело переболел коронавирусом.