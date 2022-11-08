Новосибирцев приглашают пройти реабилитацию в поликлиниках

Даже если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, нет собственного отделения реабилитации, его направят в ту, где такое отделение работает.
Наш регион стал участником пилотного проекта – в этом году в числе первых в России принял собственную программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Трехэтапная система должна помочь пациентам с самыми разными патологиями максимально улучшить качество жизни.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина уточнила, что записать на третий этап должен лечащий врач в единой медицинской информационной системе. Даже если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, нет собственного отделения реабилитации, его направят в ту, где такое отделение работает. Пройти реабилитацию, при наличии полиса ОМС, может любой житель Новосибирской области, которому она необходима. «На третий этап мы сейчас приглашаем всех пациентов, которые прошли второй этап, либо тех, кому доктора сразу рекомендуют приходить на третий этап. Вся потребность, о которой сообщили поликлиники, на сегодня удовлетворена. До конца текущего года сформирован график. В следующем году будем увеличивать количество коек [для прохождения второго этапа реабилитации], увеличивать количество поликлиник, которые будут проводить амбулаторный этап», – подчеркнула она.
Новосибирская поликлиника № 16 – одна из шести, уже участвующих в программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Здесь помогают восстанавливаться пациентам с неврологическим нарушениями, например, перенесшим инсульт, с проблемами опорно-двигательного аппарата – после травм, операций, эндопротезирования суставов, а также тем, кто тяжело переболел коронавирусом.
Программа позволила выстроить в регионе трехэтапную систему восстановления. Раннюю реабилитацию – первый этап начинают уже в реанимации. На второй этап пациента переводят в один из стационаров, где есть специализированное отделение. Третий этап проводят амбулаторно или в дневном стационаре поликлиники. Появление этого, завершающего этапа – одно из принципиальных отличий нового подхода к восстановлению утраченных навыков и улучшению качества жизни.
Главный врач поликлиники № 16 и главный реабилитолог Новосибирской области Оксана Шелякина пояснила, в чем заключается новая концепция: «Конечно, в поликлиниках ранее существовали кабинеты и физиотерапии, и лечебной физкультуры, и массажа. Работа этих подразделений в рамках [программы] медицинской реабилитации – совсем иной подход к лечению пациентов. Потому что данный пациент рассматривается комплексно, задача [которую должна решить реабилитация] ставится по его состоянию. Потенциал оценивается по реабилитационной шкале, чтобы понять – какая цель у пациента».
Оценивает реабилитационный потенциал большая команда медиков с участием не только профильного врача – невролога, травматолога, терапевта, но и реабилитолога, физиотерапевта, специалиста по лечебной физкультуре и даже психолога. Процедуры назначают обязательно комплексно, с учетом исходного состояния, и того, какие повседневные навыки больной хочет вернуть. Его возможности оценивают до и после реабилитации.
Задача региональной программы, принятой правительством Новосибирской области, – повысить доступность медицинской реабилитации на всех этапах как путем увеличения количества медорганизаций, где можно получить эту помощь, так и за счет оснащение больниц и поликлиник современным реабилитационным оборудованием. В 2022 году на эту программу выделили 200 млн рублей. Финансирование запланировано и на будущий год.
Фото: nso.ru
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