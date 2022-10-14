На прошедшей в Новосибирской области научной конференции 200 инфекционистов выступили за продолжение противоковидной вакцинации

Современную диагностику, профилактику и лечение COVID-19, клещевых инфекций, ВИЧ, гепатитов рассмотрели на масштабной научно-практической конференции инфекционистов Сибирского федерального округа с участием главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова. В мероприятии приняли участие около 200 специалистов.

Коронавирусной инфекции, особенностям ее течения у взрослых и детей была посвящена отдельная секция конференции. С докладами выступили ведущие специалисты федеральных научных и медицинских центров. Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов отмечает, что последние два года для инфекционной службы были трудными, но пандемия стала хорошим стимулом развития: «Все увидели, что инфекционные болезни никуда не ушли. Все думали, что они уже отступили на второй план, но они эволюционируют, мы встречаемся с новыми угрозами. Появление пандемии и распространение коронавируса привело к тому, что мы должны были службу полностью перестроить и поставить на новые рельсы».



Достаточно долгое время вся система здравоохранения в основном была ориентирована на оказание медицинской помощи пациентам с ковидом. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркивает, что, несмотря на снижение заболеваемости, инфекционное направление остается в приоритете: «Министерство здравоохранения и правительство региона прикладывают все усилия, чтобы организовать помощь пациентам не только с коронавирусом, но и с любыми другими инфекциями. У нас сейчас активно строится инфекционная больница».



Отдельная тема обсуждения – вакцинация как наиболее эффективный способ профилактики многих инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Владимир Чуланов считает, что говорить о завершении пандемии преждевременно: «Пандемия течет волнообразно – то подъемы, то спады [заболеваемости]. И, самое главное, вирус эволюционирует, меняется, и мы не знаем, какой вариант будет следующим. Вполне возможно, его патогенность увеличится. Самое важное, что те вакцинные препараты, которые у нас есть, несмотря на эволюцию вируса, защищают от риска тяжелого течения, от госпитализации и смерти. Очень важно не останавливать вакцинопрофилактику и идти теми же темпами, которыми мы шли, чтобы обеспечить защиту [от инфекции]».



Кроме ковида медики говорили о последних тенденциях в терапии гепатита С и ВИЧ. В Сибирском Федеральном округе сохраняется высокая заболеваемость этими инфекциями. Большой блок был посвящен традиционным для сибирских регионов клещевым инфекциям.



Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала, что программу конференции составили так, чтобы она была интересна не только профильным специалистам, но и врачам других специальностей: «Я вижу среди участников много специалистов центральных районных больниц. Это очень радует, потому что люди хотят получить новые знания. Не всегда у них есть время почитать [публикации в научных изданиях], нагрузка очень большая. А сегодня в доступной форме можно послушать выжимки, самые последние, самые современные. Это полезно для всех».