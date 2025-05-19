Новосибирского виртуального врача Здраву признали лучшим просветительским проектом страны

Проект «Здрава. Искусственный интеллект за здоровый образ жизни», который Новосибирская область представила в конкурсной программе Всероссийского форума «Здоровье нации — 2025», назвали лучшим просветительским проектом.

В эти дни в Москве проходит XX Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России». В номинации «Региональные программы и проекты в сфере здравоохранения» лучшим просветительским проектом жюри выбрало Здраву — виртуального врача из Новосибирской области, которая помогает сибирякам вести здоровый образ жизни, сохранять и укреплять свое здоровье.

Стенд Новосибирской области посетили министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и президент Лиги здоровья нации Лео Антонович Бокерия. Команда Регионального центра медицинской профилактики также представила Здраву коллегам из других регионов России. Проект виртуального врача, как успешную технологию формирования общественного здоровья, предложили для тиражирования по всей стране.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что диплом победителя на площадке Всероссийского форума – высокая оценка работы регионального здравоохранения: «Важность профилактики для активной, здоровой и продолжительной жизни медики понимают, как никто другой. Мы гордимся, что наш подход, наши наработки в этом направлении объективно одни из лучших на федеральном уровне».