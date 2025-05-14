Почти 22 тысячи новосибирцев научились оказывать первую медицинскую помощь

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова отметила, что количество обученных первой помощи жителей Новосибирской области в 2025 году достигло 21 889 человек. Проведены мастер-классы, реализованы программы дополнительного образования детей и взрослых, проведена подготовка по программам профессионального обучения по специальности спасатели региональных и муниципальных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, инструкторов, преподавателей первой помощи. Кроме того, организованы мероприятия по популяризации первой помощи, в том числе, обучающий флешмоб «Запусти сердце».

По итогам заседания министерству здравоохранения Новосибирской области поручено разработать единый алгоритм обучения преподавателей, инструкторов и населения навыкам первой помощи. Министерству цифрового развития и связи региона — организовать ведение регистра инструкторов первой помощи и прошедших обучение.