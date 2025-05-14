Почти 22 тысячи новосибирцев научились оказывать первую медицинскую помощь

Одной из масштабных обучающих активностей стал флешмоб «Запусти сердце».
Вопросы развития системы первой медпомощи в регионе рассмотрелина первом заседании межведомственного совета по совершенствованию оказания первой помощи на территории Новосибирской области, прошедшем под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова.
Как прокомментировал замгубернатора, подписано постановление губернатора Новосибирской области «О создании межведомственного совета по совершенствованию оказания первой помощи на территории Новосибирской области».
«Этот вопрос – не медицинский, а социальный. В связи с изменениями, внесенными в закон РФ об охране здоровья граждан, необходимо обучать граждан оказанию первой помощи. Это касается каждого жителя региона, мы все должны обладать необходимыми знаниями и умениями. Напомню, первая помощь оказывается любыми жителями, обладающими необходимыми навыками. Работа по развитию системы первой помощи, в том числе, по обучению населения, будет продолжена», – прокомментировал Константин Хальзов.
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова отметила, что количество обученных первой помощи жителей Новосибирской области в 2025 году достигло 21 889 человек. Проведены мастер-классы, реализованы программы дополнительного образования детей и взрослых, проведена подготовка по программам профессионального обучения по специальности спасатели региональных и муниципальных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, инструкторов, преподавателей первой помощи. Кроме того, организованы мероприятия по популяризации первой помощи, в том числе, обучающий флешмоб «Запусти сердце».
По итогам заседания министерству здравоохранения Новосибирской области поручено разработать единый алгоритм обучения преподавателей, инструкторов и населения навыкам первой помощи. Министерству цифрового развития и связи региона — организовать ведение регистра инструкторов первой помощи и прошедших обучение.
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