Более 900 новосибирцев обратись к медикам с укусами клещей в этом сезоне

С 28 апреля по 11 мая 2025 года Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Граждане смогут задать интересующие их вопросы по телефону «горячей линии» 8-800-350-5060 (работает в будние дни с 10-00 до 17-00 кроме пятницы, без перерыва, в пятницу с 10-00 до 16-00).



В круглосуточном режиме, без выходных дней работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. Звонки бесплатные из любого населенного пункта страны.



Как сообщили в ведомстве, с начала эпидемиологического сезона (16.03.2025) на территории региона в медицинские организации по поводу укусов клещей обратилось 904 человека, в том числе 330 детей.



Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей: Искитимский район (125), Новосибирский район (95), Тогучинский район (80), Мошковский район (54).



Случаев заболевания клещевыми инфекциями к настоящему времени не зарегистрировано.



В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области реализуется план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Так, Управлением проводится надзор за проведением обработок от клещей территорий парков, скверов и других «зеленых зон».