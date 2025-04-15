Новосибирцы присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» состоялась в регионах страны, и Новосибирская область не стала исключением. Трасса здоровья была проложена по аллеям парка «Березовая роща», вышли на нее сотни граждан всех возрастов.

Желающие преодолевали маршрут с палочками – в стиле северной (скандинавской) ходьбы. Большинство вышагивали «налегке», а кто-то даже чередовал свой бодрый марш с бегом трусцой.

С главной сцены «Березовой рощи» всех поприветствовали министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий и заместитель министра физической культуры и спорта региона Марина Курносова.

– Десять тысяч шагов ежедневно и здоровый образ жизни – это то, к чему должен стремиться каждый, – отметил в своем выступлении Ростислав Заблоцкий. – Я думаю, что людей, ведущих здоровый образ жизни, становится больше, та активная кампания, которую мы проводим, дает свой результат, и мы даже в рабочее время видим большое количество людей, которые присоединяются к акции.