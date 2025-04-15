Новосибирцы присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

«Десять тысяч шагов ежедневно и здоровый образ жизни – это то, к чему должен стремиться каждый», — обратился к участникам акции глава регионального минздрава Ростислав Заблоцкий.
Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» состоялась в регионах страны, и Новосибирская область не стала исключением. Трасса здоровья была проложена по аллеям парка «Березовая роща», вышли на нее сотни граждан всех возрастов.
Желающие преодолевали маршрут с палочками – в стиле северной (скандинавской) ходьбы. Большинство вышагивали «налегке», а кто-то даже чередовал свой бодрый марш с бегом трусцой.
С главной сцены «Березовой рощи» всех поприветствовали министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий и заместитель министра физической культуры и спорта региона Марина Курносова.
– Десять тысяч шагов ежедневно и здоровый образ жизни – это то, к чему должен стремиться каждый, – отметил в своем выступлении Ростислав Заблоцкий. – Я думаю, что людей, ведущих здоровый образ жизни, становится больше, та активная кампания, которую мы проводим, дает свой результат, и мы даже в рабочее время видим большое количество людей, которые присоединяются к акции.
– Замечательно, что сегодня в этом парке собрались все – ребята, взрослые и ветераны, воспитанники спортивных школ, спортсмены-любители и просто поклонники здорового образа жизни, – отметила Марина Курносова. – Своей активностью, своим настроением вы показываете, как надо жить, чтобы сохранять здоровье, оставаться бодрыми, сильными, выносливыми, не бояться трудностей и идти по жизни только вперед! Ежегодно в Новосибирской области проходит множество мероприятий – как в сфере большого спорта, так и физкультурно-массовых, которые привлекают сотни наших жителей на стадионы, спортивные площадки и вот такие маршруты здоровья. Чем активнее мы в этом всем участвуем, тем наше общество в целом становится крепче и сильнее. Желаю каждому из вас получить максимум удовольствия от этого праздника, обменяться этой зажигательной энергией, поставить самые смелые цели на будущее и обязательно их достичь! В добрый путь!
Командовала парадом инструктор по спорту МАУ «Стадион», президент клуба северной ходьбы «Сибирские ходоки» Галина Климук. Перед самым стартом она провела для участников энергичную разминку под музыку. И – для закрепления бодрости духа – под спортивные стишки-кричалки, которые все дружно и весело повторяли за командиром. Затем – построение, пятиминутная «боеготовность», и – вперед, грандиозной колонной. На финише активистам выдавали сертификаты, подтверждающие участие в этом празднике движения, общения и здоровья
Акция «10 000 шагов к жизни» проходит в России с 2015 года, являясь важным элементом национальной общественной программы Лиги здоровья нации «Здоровый муниципалитет». Как поясняет сайт означенной Лиги, эта программа направлена на развитие и популяризацию естественных методов оздоровления (ходьба, бег, плаванье, велосипедные прогулки и т. д.) под девизом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами».
Посвящена акция Всемирному дню здоровья и основана на рекомендации ВОЗ: человек должен проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания оптимальной физической активности.
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