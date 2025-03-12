Каким будет сезон клещей — 2025 в Новосибирской области?

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии обсудили профилактику инфекций, передающихся иксодовыми клещами и подготовку к эпидсезону. По словам специалистов прогнозы на предстоящий сезон неутешительны: клещей будет больше и они проснутся раньше!

По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в 2024 году более восьми тысяч новосибирцев обратились в больницы с укусами клещей, 57 человек заболели энцефалитом, трое из них умерли.

В связи с ожидаемой повышенной активностью клещей, в образовательных учреждениях, парках и скверах, на кладбищах проведут противоклещевые мероприятия:

очистят лесозоны от сухостоя,

установят противоклещевые аншлаги,

заключат контракты на проведение акарицидной обработки.

Эксперты напоминают новосибирцам, что вакцинация — единственный эффективный способ защиты! Прививка бесплатна и доступна в медучреждениях.