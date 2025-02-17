Новосибирцам рассказали о симптомах и причинах пороков сердца

Сегодня один из ста детей появляется на свет с врожденным пороком сердца.
В неделю осведомленности о заболеваниях сердца рассказываем об одной из самых частых патологий сердечно-сосудистой системы.
Порок сердца – патологическое изменение строения сердца, дефекты стенок, сосудов, клапанов, приводящие к сердечной недостаточности. Из-за порока сердца нарушается работа сердечно-сосудистой системы, что ведет к кислородной недостаточности в органах и тканях.
Пороки сердца могут долгое время развиваться бессимптомно, или иметь только косвенные симптомы.
Симптомы пороков сердца:
- Одышка
- Слабость, быстрая утомляемость, головокружение, обмороки
- Отеки ног
- Перебои в работе сердца, аритмия, тахикардия
- Боль в груди или между лопаток, особенно при физических нагрузках
- Бледность кожи, набухание вен головы и шеи
У младенцев, родившихся с пороком сердца, может быть затрудненное дыхание, плохой аппетит, потливость, цианоз кожи и губ, плаксивость. Как правило, дети плохо набирают вес.
Выраженность и вид симптомов зависит от того, какой клапан сердца поражен.
При поражении левой половины сердца страдает малый круг кровообращения, то есть страдают легкие, а потому может наблюдаться одышка и кашель. Кроме того, от недостатка кислорода страдает мозг и само сердце: возникают головокружение, обмороки, стенокардия. Один из частых признаков хронической гипоксии – утолщение последней фаланги пальцев, так называемый «синдром барабанных палочек».
При поражении правой половины сердца, то есть трехстворчатого клапана и легочной артерии, появляются отеки, жидкость скапливается в брюшной полости, может увеличиваться печень и развиваться желтуха. Кроме того, из-за плохого кровоснабжения слизистые оболочки и тонкая кожа на кончиках пальцев, мочках ушей и на носу может стать синюшного цвета.
Врожденные пороки сердца – наиболее частые врожденные дефекты и основная причина детской смертности. 1 из 100 детей рождается с врожденным пороком сердца. Вылечить врожденный порок сердца медикаментозно невозможно – терапия будет поддерживать состояние пациента, но не приведет к выздоровлению. Такие патологии лечатся хирургическим путем в самом раннем возрасте.
Главная причина развития врожденных пороков сердца – генетика. Кроме нее на вероятность появления порока сердца у ребенка влияют:
- Экология (особенно, ионизирующее излучение);
- Химия – попадание в организм матери фенола из лакокрасочных материалов, нитратов, бензипирена при курении;
- Медикаменты – антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты;
- Заболевания матери – сахарный диабет, системная красная волчанка, краснуха или другие инфекции, перенесенные до и во время беременности;
- Вредные привычки родителей.
Виды врожденных пороков сердца:
«Бледные» – не приводят к появлению цианоза. Самые частые и самые легкие.
дефект межпредсердной перегородки — имеется отверстие между правым и левым предсердиями;
дефект межжелудочковой перегородки — отверстие между двумя желудочками;
открытый артериальный проток — отверстие в трубочке между аортой и лёгочной артерией.
«Синие» - называются так из-за выраженного цианоза. Тяжелые и обычно требуют оперативного вмешательства.
Пороки с затруднением кровотока могут быть разной тяжести. При этой патологии сужается просвет сосуда или клапана сердца, отчего органу приходится прикладывать больше усилий для перекачивания крови.
Приобретенные пороки сердца возникают из-за травм грудной клетки или заболеваний. Причиной изменения в сердце или сосудах могут стать инфекции, гипертония, сахарный диабет, ревматоидный артрит и ревматизм, эндокардит и другие заболевания. Приобретенные пороки сердца проявляются фиброзом (разрастанием соединительной ткани), кальцинозом (отложением кальция в мягких тканях), стенозом (сужением просвета сосуда) и другими патологиями.
Нарушение тока крови через сердечную мышцу, как врожденное, так и приобретенное, врач может распознать с помощью стетоскопа: вместо ровного четкого сердцебиения при прослушивании грудной клетки будут слышны шумы, а ритм сердца будет нарушен. Более точный метод диагностики – УЗИ сердца, а если его недостаточно, пациенту назначают компьютерную или магнитно-резонансную томографию. В некоторых случаях для подтверждения диагноза проводят нагрузочные тесты или специфический анализ крови.
В отличии от врожденных, приобретенные пороки сердца можно вылечить медикаментозно, если устранить причину их появления. Для лечения принимаются препараты, нормализующие давление, сердечный ритм, уровень сахара и состав крови, то есть лечат причину заболевания. При недостаточности медикаментозного лечения применяют хирургические методы терапии: шунтирование, эндопротезирование и другие методы. В самых тяжелых случаях применяется трансплантация сердца.
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