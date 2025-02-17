Новосибирцам рассказали о симптомах и причинах пороков сердца

В неделю осведомленности о заболеваниях сердца рассказываем об одной из самых частых патологий сердечно-сосудистой системы.

Порок сердца – патологическое изменение строения сердца, дефекты стенок, сосудов, клапанов, приводящие к сердечной недостаточности. Из-за порока сердца нарушается работа сердечно-сосудистой системы, что ведет к кислородной недостаточности в органах и тканях.

Пороки сердца могут долгое время развиваться бессимптомно, или иметь только косвенные симптомы.

Симптомы пороков сердца:

Одышка

Слабость, быстрая утомляемость, головокружение, обмороки

Отеки ног

Перебои в работе сердца, аритмия, тахикардия

Боль в груди или между лопаток, особенно при физических нагрузках

Бледность кожи, набухание вен головы и шеи

У младенцев, родившихся с пороком сердца, может быть затрудненное дыхание, плохой аппетит, потливость, цианоз кожи и губ, плаксивость. Как правило, дети плохо набирают вес.

Выраженность и вид симптомов зависит от того, какой клапан сердца поражен.

При поражении левой половины сердца страдает малый круг кровообращения, то есть страдают легкие, а потому может наблюдаться одышка и кашель. Кроме того, от недостатка кислорода страдает мозг и само сердце: возникают головокружение, обмороки, стенокардия. Один из частых признаков хронической гипоксии – утолщение последней фаланги пальцев, так называемый «синдром барабанных палочек».