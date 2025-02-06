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Чекап в «Ройял Парке»: в новосибирском ТРЦ можно будет проверить здоровье 7 и 8 февраля

В рамках Всемирного дня борьбы против рака в Новосибирске пройдет акция «Онкологическая суббота».

pxhere.com

7 февраля с 14:00 до 20:00 и 8 февраля с 11:00 до 17:00 на территории торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» (Красный проспект, 101) будет работать тест-мобиль, в котором все желающие смогут пройти дерматоскопию и получить консультацию врача-дерматовенеролога.

Также 8 февраля во всех медицинских учреждениях региона с 9:00 до 15:00 можно будет по предварительной записи пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. В рамках «Онкологической субботы» каждое лечебное учреждение по собственному усмотрению дополнит акцию различными лабораторными исследованиями и консультациями узких специалистов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru

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