Повышенный аппетит и интоксикация: накануне традиционных застолий новосибирцам напомнили о коварстве алкоголя

Устраиваем ЗОЖ-челлендж: заменяем спиртное вкусными морсами и домашним лимонадом.
Знаете ли вы, что даже «безвредный» бокал вина за ужином может привести вас к ожирению? В преддверии новогодних застолий zdrav.nso.ru рассказывает о влиянии алкоголя на аппетит и не только. По данным врачей, люди, регулярно употребляющие алкоголь, имеют больше лишнего веса по сравнению с теми, кто не употребляет спиртное. У этого есть несколько обоснований, и главное – влияние этилового спирта на пищеварение и пищевое поведение.
В одном грамме этилового спирта содержится 7 килокалорий. Алкогольные напитки, в зависимости от крепости и количества сахара, различаются по калорийности. Например, в 100 мл сухого вина содержится 64 ккал, в 100 мл сладкого – уже около 100 ккал, а крепкие напитки содержат 200-250 ккал в 100 мл жидкости. Намного выше калорийность сладких ликеров – с одной стопкой напитка человек получает до 350 ккал, что примерно равно калорийности эклера с белковым кремом. Избыточные калории, поступающие с едой и спиртным, организм трансформирует в жировую ткань.
Второй важный аспект влияния алкоголя на массу тела – вызываемое спиртным повышение аппетита. Этиловый спирт, поступающий в организм, блокирует выработку нейромедиаторов, дающих чувство насыщения, и нарушает обычную выработку гормонов: лептин, подавляющий аппетит, падает, а грелин, отвечающий за чувство голода, вырабатывается интенсивнее. Кроме того, этанол раздражает слизистую оболочку желудка и усиливает выработку пищеварительных ферментов. Иначе говоря, человек, выпивший даже немного спиртного, чувствует голод острее и ест больше, чем съел бы в трезвом виде. Неумеренное употребление пищи увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень.
Кроме того, алкоголь как психоактивное вещество влияет на центральную нервную систему и может изменять поведение человека. Под воздействием алкоголя люди чаще выбирают высококалорийные и менее здоровые продукты, еда кажется им вкуснее, и съесть ее хочется побольше. В одном из исследований было установлено, что участники, которые употребляли алкоголь, выбирали больше закусок и фастфуда по сравнению с теми, кто не пил. Это изменение в выборе продуктов питания может существенно увеличивать общую калорийность съеденного.
Но алкоголь вреден для здоровья ЖКТ не только из-за сопутствующего переедания. Этиловый спирт раздражает желудок, ускоряет развитие гастритов, эзофагитов, язвенной болезни и других заболеваний. Токсический эффект усиливают закуски, которые часто предлагаются к спиртному: чипсы, острое мясо или орехи, снеки с большим количеством приправ и усилителей вкуса. Кроме того, этиловый спирт разрушает поджелудочную железу, вызывая панкреатит, и пагубно сказывается на печени.
Самый лучший способ сохранить здоровое пищеварение и хорошую фигуру – отказаться от алкоголя в новогодние праздники. Заменить спиртное можно соками, морсами, домашними компотами и лимонадом. Проводить все каникулы за накрытым столом тоже не рекомендуется – прогулки намного полезнее и для пищеварения, и для общего тонуса организма.
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