Повышенный аппетит и интоксикация: накануне традиционных застолий новосибирцам напомнили о коварстве алкоголя

Знаете ли вы, что даже «безвредный» бокал вина за ужином может привести вас к ожирению? В преддверии новогодних застолий zdrav.nso.ru рассказывает о влиянии алкоголя на аппетит и не только. По данным врачей, люди, регулярно употребляющие алкоголь, имеют больше лишнего веса по сравнению с теми, кто не употребляет спиртное. У этого есть несколько обоснований, и главное – влияние этилового спирта на пищеварение и пищевое поведение.

В одном грамме этилового спирта содержится 7 килокалорий. Алкогольные напитки, в зависимости от крепости и количества сахара, различаются по калорийности. Например, в 100 мл сухого вина содержится 64 ккал, в 100 мл сладкого – уже около 100 ккал, а крепкие напитки содержат 200-250 ккал в 100 мл жидкости. Намного выше калорийность сладких ликеров – с одной стопкой напитка человек получает до 350 ккал, что примерно равно калорийности эклера с белковым кремом. Избыточные калории, поступающие с едой и спиртным, организм трансформирует в жировую ткань.

Второй важный аспект влияния алкоголя на массу тела – вызываемое спиртным повышение аппетита. Этиловый спирт, поступающий в организм, блокирует выработку нейромедиаторов, дающих чувство насыщения, и нарушает обычную выработку гормонов: лептин, подавляющий аппетит, падает, а грелин, отвечающий за чувство голода, вырабатывается интенсивнее. Кроме того, этанол раздражает слизистую оболочку желудка и усиливает выработку пищеварительных ферментов. Иначе говоря, человек, выпивший даже немного спиртного, чувствует голод острее и ест больше, чем съел бы в трезвом виде. Неумеренное употребление пищи увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень.