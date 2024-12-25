Оставить зависимость в уходящем году. Врач из Новосибирска рассказала, как расстаться с никотином

«Зависимость требует лечения, требует консультации специалиста», — уверена врач-нарколог Нина Кошляк.
Основная причина распространённости курения и среди взрослых, и среди детей — заблуждение о его безобидности, ведь последствия становятся очевидны далеко не сразу. В этом его скрытое разрушительное действие. У детей, пробующих курить, обычный мотив — любопытство. Кроме того, многие пробуют курить на спор, в компании, кого-то берут «на слабо». У взрослых обычно другая мотивация: считается, что курение снимает стресс и напряжение, помогает собраться и сосредоточиться.
О том, как отказаться от курения, главный детский нарколог Новосибирской области Нина Кошляк рассказала zdrav.nso.ru.
Сегодня среди несовершеннолетних преобладает потребление электронных систем доставки никотина в организм, тогда как взрослые еще используют обычные сигареты.
«Курение — это не привычка, это зависимость, – объясняет Нина Кошляк. – Хотя никотин не относится к наркотическим средствам и его оборот в России не контролируется, он является психоактивным веществом, которое изменяет состояние центральной нервной системы, вызывает эйфорию. От него, как от любого другого психоактивного вещества, формируется зависимость. Если говорить о детях, то зависимость у них формируется намного быстрее: психическая зависимость может быть уже через неделю, физическая – через пару месяцев».
Взрослые тоже быстро формируют зависимость от никотина, так как уверены в том, что он безобиден. Есть обманчивое мнение, что сигареты снимают стресс и напряжение.
От никотина как от психоактивного вещества формируется психическая и физическая зависимость. Когда человек только начинает курить, первые ощущения неприятные. Он испытывает головокружение, тошноту, головную боль, психологический дискомфорт. Но, как правило, уже вторая сигарета не вызывает таких ощущений. Чуть позже дискомфорт действительно проходит, и курильщик чувствует эйфорию от поступившего в организм никотина, испытывают психологический комфорт, употребляя сигареты или электронные системы доставки никотина в организм. Таким образом формируется психическая зависимость.
Потом появляется труднопреодолимое желание курить, и в отсутствии сигареты возникает уже раздражительность, нервозность, ощущается снижение концентрации внимания, памяти. Ребенок в этом состоянии начинает плохо учиться, конфликтовать дома, взрослый – не справляется с повседневными обязанностями. И дальше присоединяется физическая зависимость: в отсутствии сигареты человек будет испытывать головную боль, потливость, общую слабость, бессонницу, возможен даже жидкий стул. Такие эффекты могут быть, если не поступила очередная доза никотина в определенное время.
«Когда люди пытаются бросить курить, обращаются к нам за помощью, – рассказывает врач. – когда они приходят на консультацию к врачу-психиатру-наркологу, то основная часть говорит, что, процитирую слова моих пациентов,«я со временем понял, что сигареты ничего положительного не дают, а здоровье год от года ухудшается». Основная причина отказа от курения вот такая».
Кроме того, многие пациенты наркологов говорят о влиянии антитабачной рекламы, об общественном мнении.Многих, чаще несовершеннолетних, приводят родственники. Взрослые курильщики, особенно женщины, называют причиной бросить курить экономию семейного бюджета. Некоторые семьи приходят бросать совместно, когда хотят завести детей или когда дети появляются на свет.
«Никотиновая зависимость – это тот случай, когда нужно обращаться к врачу, психиатру-наркологу, не бояться, что это станет якобы пятном на репутации, как у нас в обществе принято говорить об этом. Даже если мы ставим диагноз «никотиновая зависимость», человек не будет иметь никаких противопоказаний в будущем ни для управления транспортным средством, ни для обучения в вузе у ребёнка, ни для получения лицензии на оружие взрослому. То есть лечение это не помешает ничему, а зависимость, кроме врача, никто не поможет вылечить».
И со взрослым, и с ребёнком в наркодиспансере будут работать врач-психиатр, нарколог, медицинский психолог, врач-психотерапевт. Больные получат медикаментозную и когнитивно-поведенческую терапию. Врач назначит медикаменты, которые купируют симптомы синдрома отмены, такие как раздражительность, нервозность, головная боль, слабость, недомогание, снижение концентрации внимания, ухудшение памяти – все это с врачебной помощью придет в норму.
Если зависимость еще не сформировалась, то лечение в большей степени будет состоять из поведенческой терапии. Психологи научат курильщика навыкам отказа от употребления никотина, техникам, которые помогут отвлечься от мыслей о курении и переключить внимание. Когнитивно-поведенческая терапия направлена на изменение пусковых механизмов, избегание триггеров, привычек, связанных с потреблением никотина конкретным пациентом. Программа помощи пациенту рассчитана на полгода.
«Курение – это не привычка, это зависимость, – еще раз подчеркивает врач. – Да, зависимость требует лечения, требует консультации специалиста. Я как врач чётко придерживаюсь этого мнения. Для отказа от табака лучше принимать медикаменты, поскольку всем, и особенно несовершеннолетним, важно иметь хороший ночной сон, работоспособность, настроение. То есть бросать курить самому нежелательно, и лучше это делать при помощи врача, медицинского психолога».
По словам наркологов, курение сигарет встречается сейчас реже, чем парение вейпов. С вейпами связано два основных мифа: курильщик считает, что парение вейпов – это не курение, и не всегда осознает, что картридж содержит никотин. Но наркологи говорят, что вейпы– товар не сертифицированный, и количество никотина в них точно не известно.
Согласно второму мифу, можно бросить курить, перейдя с обычной сигареты на вейп. Но часто складывается обратная ситуация – вейп, в отличии от сигареты, можно курить сколько угодно долго, и многие курильщики не могут остановиться в нужный момент. Иначе говоря, при парении вейпа в организм поступает даже больше никотина, а не меньше. Даже если человек парит реже, чем курил сигареты, то, скорее всего, это говорит о никотине, которого в «парилке» в разы больше, чем в обычной сигарете.
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