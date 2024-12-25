Оставить зависимость в уходящем году. Врач из Новосибирска рассказала, как расстаться с никотином

Основная причина распространённости курения и среди взрослых, и среди детей — заблуждение о его безобидности, ведь последствия становятся очевидны далеко не сразу. В этом его скрытое разрушительное действие. У детей, пробующих курить, обычный мотив — любопытство. Кроме того, многие пробуют курить на спор, в компании, кого-то берут «на слабо». У взрослых обычно другая мотивация: считается, что курение снимает стресс и напряжение, помогает собраться и сосредоточиться.

О том, как отказаться от курения, главный детский нарколог Новосибирской области Нина Кошляк рассказала zdrav.nso.ru.

Сегодня среди несовершеннолетних преобладает потребление электронных систем доставки никотина в организм, тогда как взрослые еще используют обычные сигареты.

«Курение — это не привычка, это зависимость, – объясняет Нина Кошляк. – Хотя никотин не относится к наркотическим средствам и его оборот в России не контролируется, он является психоактивным веществом, которое изменяет состояние центральной нервной системы, вызывает эйфорию. От него, как от любого другого психоактивного вещества, формируется зависимость. Если говорить о детях, то зависимость у них формируется намного быстрее: психическая зависимость может быть уже через неделю, физическая – через пару месяцев».

Взрослые тоже быстро формируют зависимость от никотина, так как уверены в том, что он безобиден. Есть обманчивое мнение, что сигареты снимают стресс и напряжение.

От никотина как от психоактивного вещества формируется психическая и физическая зависимость. Когда человек только начинает курить, первые ощущения неприятные. Он испытывает головокружение, тошноту, головную боль, психологический дискомфорт. Но, как правило, уже вторая сигарета не вызывает таких ощущений. Чуть позже дискомфорт действительно проходит, и курильщик чувствует эйфорию от поступившего в организм никотина, испытывают психологический комфорт, употребляя сигареты или электронные системы доставки никотина в организм. Таким образом формируется психическая зависимость.