Мульт со смыслом: новосибирский мультфильм о палочке Коха стал победителем всероссийского конкурса

Анимационный ролик сделали юные пациенты Новосибирской клинической туберкулезной больницы.
Видеоролик-мультфильм «Сказка о палочке Коха», который дети сняли под руководством педагогов, стал лауреатом всероссийского конкурса на лучший видеоролик по популяризации знаний населения о туберкулезе «Победим туберкулез вместе».
Как отмечает пресс-служба Новосибирской туберкулезной больницы, мультфильм стал для детей способом выразить свои переживания и надежды. Он тронул сердца жюри и заслужил победу в номинации «Лучшая сказка».
«Мы хотели показать, как важно замечать симптомы вовремя, заботиться о своем здоровье и поддерживать друг друга. Чтобы все узнали о туберкулезе, его симптомах и том, как его можно вылечить», – делятся авторы мультфильма. Каждый кадр этой работы наполнен теплом и искренностью, а простота и душевность повествования делают историю понятной для зрителей любого возраста.
Церемония награждения победителей конкурса прошла в рамках Международного конгресса «Фтизиатрия сегодня и завтра: комплексный подход и инновационные решения», посвященного 100-летию академика РАН М.И. Перельмана.
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