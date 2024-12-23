Мульт со смыслом: новосибирский мультфильм о палочке Коха стал победителем всероссийского конкурса

Видеоролик-мультфильм «Сказка о палочке Коха», который дети сняли под руководством педагогов, стал лауреатом всероссийского конкурса на лучший видеоролик по популяризации знаний населения о туберкулезе «Победим туберкулез вместе».

Как отмечает пресс-служба Новосибирской туберкулезной больницы, мультфильм стал для детей способом выразить свои переживания и надежды. Он тронул сердца жюри и заслужил победу в номинации «Лучшая сказка».