Как меняется динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Новосибирской области?

Распространенность ВИЧ в Новосибирской области снижается, а пациенты получают самые эффективные препараты. Об этом на конференции, приуроченной ко Дню борьбы со СПИДом, в пресс-центре ТАСС говорили главный специалист региона по ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин и руководитель общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

«Так исторически сложилось, что заболеваемость в Сибирском федеральном округе превышает среднероссийский уровень примерно в полтора раза, – рассказывает Дмитрий Капустин. – Это связано с историческими причинами – в эпоху социальных потрясений, в 90-е годы, здесь накопился большой пул людей, зараженных ВИЧ. Но мы видим положительную динамику: те мероприятия, которые нами проводятся совместно с социально-ориентированными некоммерческими организациями, с «Гуманитарным проектом», дают свои результаты. По моему мнению, в ближайшие 3-5 лет мы сможем приблизиться к среднероссийским показателям»

В настоящее время антиретровирусную терапию в Новосибирской области получает порядка 89,1% носителей ВИЧ-инфекции. Антиретровирусная терапия – это основной способ лечения и профилактики, признанный ВОЗ. Согласно исследованиям, чем больше людей принимает препараты, тем меньше новых случаев ВИЧ-инфекции возникает на территории региона.

В арсенале Центра по профилактике и борьбе со СПИД есть высокоэффективные препараты с фиксированной комбинацией доз. Их особенность в том, что в одной таблетке заключено несколько действующих веществ, которые обычно пациентам приходится принимать по отдельности.

«Если в 2017-2018 году количество людей, принимающих эти препараты, не превышало 500 человек, то сейчас их порядка трех тысяч, – объясняет главный специалист по ВИЧ-инфекции. – Если мы видим, что человек на стандартной схеме регулярно принимает все препараты, у него высокая приверженность терапии и в течение долгого времени неопределяемая вирусная нагрузка, то этот пациент – потенциальный кандидат для перевода на схему с фиксированной комбинацией доз. Единственный небольшой минус, который есть у данных препаратов – если человек прерывает прием, может сформироваться лекарственная устойчивость, то есть лекарство может перестать действовать на вирус».

Большая часть пациентов обеспечивается лекарствами за счет средств федерального бюджета. Кроме того, Министерство здравоохранения выделяет дополнительные региональные средства на закупку препаратов. В 2023 году общий бюджет составил 86 млн, в 2024 – уже 201 млн рублей.

«В условном рейтинге регионов по объему выделения собственных средств, по вниманию власти к проблеме, мы находимся в четверке-пятерке лучших, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, – подчеркивает руководитель «Гуманитарного проекта» Денис Камалдинов. – Некоторые регионы, даже более богатые, не считают нужным так внимательно относиться к проблеме».

Основные задачи, которые стоят перед специалистами, работающими с ВИЧ-инфекцией – снижение стигматизации, информирование населения и раннее выявление инфицированных. Число людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, снижается с каждым годом, в том числе благодаря непрерывной систематической работе. Еще в 2018 году выявлялось около 4,5 тысяч новых случаев заражения, по результатам 2023 выявлено всего 1255 человек.

«Работы в нашем регионе у нас всегда много, мы помогаем на всех этапах каскада помощи: это касается и профилактики, и тестирования, и сопровождения в связи с ВИЧ, – рассказывает о работе консультантов «Гуманитарного проекта» Денис Камалдинов. – Основная точка информирования для жителей нашего региона – горячая линия 209-02-18. С любыми проблемами, которые могут касаться ВИЧ, его передачи, симптомов, профилактики, с которыми вы не можете дойти до СПИД-центра, вы можете позвонить нам и мы вам поможем».