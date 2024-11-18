Спасти маленькую жизнь: как в Новосибирской области выхаживают недоношенных малышей?

«У нас есть опыт выхаживания детей с массой даже меньше 500 граммов – совсем маленьких», — говорит главный неонатолог Областной клинической больницы Ольга Быкадорова.
В Международный день недоношенных детей Ольга Быкадорова рассказала zdrav.nso.ru о выхаживании малышей, рожденных раньше срока, родителях, врачах и традиции больницы.
«Как недоношенных регистрируют детей со сроком гестации 22 недели и массой тела при рождении 500 и более граммов, если беременность одноплодная, – поясняет Ольга Быкадорова. – У нас есть опыт выхаживания детей с массой даже меньше 500 граммов – совсем маленьких».
За недоношенными новорожденными детьми следит целая команда специалистов: до двадцать восьмого дня после родов ребенком занимается врач-неонатолог, если есть необходимость в реанимационной помощи, то реаниматолог, имеющий специальную подготовку по неонатологии. В оказании помощи новорождённым детям обязательно принимают участие неврологи, офтальмологи, а также узкие специалисты, если, например, ребенок имеет врождённые пороки развития, которые требуют хирургической коррекции, то подключаются детские хирурги и нейрохирурги.
До трех лет недоношенные дети наблюдаются в кабинетах катамнеза, у каждого ребенка есть индивидуальная программа наблюдения. Период до трех лет – самый важный, в это время идет интенсивный рост и развитие всех органов и систем. После трех лет, как правило, за ребенком просто наблюдает педиатр и другие специалисты подключаются при необходимости.
Роль родителей в выхаживании недоношенного ребенка не менее важна, чем роль врачей.
«Сейчас очень популярны партнерские роды, когда папа и мама вместе участвуют в родовом процессе, – рассказывает неонатолог. – Если ребёнок родился даже недоношенным, например, со сроком беременности более 34 недель, то у папы есть возможность первым взять на руки своего ребёнка. Так устанавливается очень крепкая эмоциональная связь. Очень важно, чтобы ребёнок после рождения получил первое грудное молоко - молозиво. Даже если рождается глубоко недоношенный ребёнок, который не может ещё самостоятельно дышать, то даже в этом случае мы сцеживаем капельки молозива и за щечку ребёночку капаем, но не с целью питания, а для обогащения хорошей микрофлорой из молока матери».
В реанимацию облбольнцы, где выхаживают детей, родители могут приходить свободно. Врачи разрешают маме сцеживать молоко и кормить ребенка, если позволяет состояние – брать на руки.
«Такой контакт важен и для ребенку, и, особенно, для родителей, – подчеркивает Ольга Быкадорова. -– Они привыкают к проблемам, которые есть у малыша, и которые будут сохраняться, пока он будет расти. И ребёнку очень помогают вот эта забота и эта любовь, потому что никто из медицинских сотрудников не заменит ни папу, ни маму».
Популярен и давно прижился в больнице метод кенгуру. Ребёнка, даже если он находится на искусственной вентиляции лёгких, при относительно стабильном состоянии, можно взять на руки и положить на грудь папе или маме. Ребенок слышит биение сердца своих родителей, чувствует тепло, получает от родителя «домашнюю» микрофлору, с которой столкнется после выписки из больницы. По словам врачей, это очень популярная и эффективная методика выхаживания детей.
«Мы, врачи, которые принимали участие в оказании помощи на этапе рождения и выхаживания ребятишек, мы этих ребятишек всегда ждём у себя в Областной клинической больнице, -– говорит неонатолог. -– 17 ноября, в день недоношенных детей, у нас ежегодно с 2012 проводится праздник. И мы всех ребятишек приглашаем к себе, делаем слайды, на которых ребятишки могут увидеть себя, увидеть, какими они были при рождении, готовим программу, аттракционы, угощение. Такие встречи позволяют эту цепочку сохранять, и сохранять общение с родителями, поддерживать семьи. Это наша многолетняя традиция».
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