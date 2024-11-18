Спасти маленькую жизнь: как в Новосибирской области выхаживают недоношенных малышей?

В Международный день недоношенных детей Ольга Быкадорова рассказала zdrav.nso.ru о выхаживании малышей, рожденных раньше срока, родителях, врачах и традиции больницы.

«Как недоношенных регистрируют детей со сроком гестации 22 недели и массой тела при рождении 500 и более граммов, если беременность одноплодная, – поясняет Ольга Быкадорова. – У нас есть опыт выхаживания детей с массой даже меньше 500 граммов – совсем маленьких».

За недоношенными новорожденными детьми следит целая команда специалистов: до двадцать восьмого дня после родов ребенком занимается врач-неонатолог, если есть необходимость в реанимационной помощи, то реаниматолог, имеющий специальную подготовку по неонатологии. В оказании помощи новорождённым детям обязательно принимают участие неврологи, офтальмологи, а также узкие специалисты, если, например, ребенок имеет врождённые пороки развития, которые требуют хирургической коррекции, то подключаются детские хирурги и нейрохирурги.

До трех лет недоношенные дети наблюдаются в кабинетах катамнеза, у каждого ребенка есть индивидуальная программа наблюдения. Период до трех лет – самый важный, в это время идет интенсивный рост и развитие всех органов и систем. После трех лет, как правило, за ребенком просто наблюдает педиатр и другие специалисты подключаются при необходимости.

Роль родителей в выхаживании недоношенного ребенка не менее важна, чем роль врачей.

«Сейчас очень популярны партнерские роды, когда папа и мама вместе участвуют в родовом процессе, – рассказывает неонатолог. – Если ребёнок родился даже недоношенным, например, со сроком беременности более 34 недель, то у папы есть возможность первым взять на руки своего ребёнка. Так устанавливается очень крепкая эмоциональная связь. Очень важно, чтобы ребёнок после рождения получил первое грудное молоко - молозиво. Даже если рождается глубоко недоношенный ребёнок, который не может ещё самостоятельно дышать, то даже в этом случае мы сцеживаем капельки молозива и за щечку ребёночку капаем, но не с целью питания, а для обогащения хорошей микрофлорой из молока матери».