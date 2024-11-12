Новосибирцам объяснили, почему алкоголь не подходит на роль антистрессового метода

О том, как алкоголь влияет на нейромедиаторы и настроение, рассказывает заведующая экспертным отделением Новосибирского областного наркодиспансера Юлия Аристова.

«Наш мозг устроен так, что все процессы, которые в нем происходят, и, как следствие, реакция на внешние раздражители, стрессы, усталость и так далее, регулируются определенными обменными процессами, за которые отвечают нейромедиаторы, – объясняет Юлия Аристова. – Как правило, с внешними раздражителями человек справляется сам. При некоторых проблемах со здоровьем или хроническом стрессе обменные механизмы в мозгу нарушаются, человек ощущает сверхсильную усталость или сверхсильную тревогу. И есть мнение, что нужно выпить, чтобы стало легче, чтобы снять стресс, снять усталость. Но этот порочный круг очень опасен».

После попадания в организм алкоголь быстро всасывается в кровь и проникает в мозг. Под действием этилового спирта происходит принудительный выброс дофамина, приходит кратковременное ощущение эйфории. После распада алкоголя уровень дофамина падает ниже исходного, отчего возникает негативные чувства: тревога, раздражительность и депрессия.

Кроме того, этиловый спирт подавляет выработку серотонина и эндорфинов, нейромедиаторов, отвечающих за чувство удовлетворения и радости. Этот эффект сохраняется до тех пор, пока алкоголь полностью не выведется из организма.