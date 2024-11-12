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Здоровье

Новосибирцам объяснили, почему алкоголь не подходит на роль антистрессового метода

По словам экспертов, этиловый спирт подавляет выработку серотонина и эндорфинов — нейромедиаторов, отвечающих за чувство удовлетворения и радости.

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О том, как алкоголь влияет на нейромедиаторы и настроение, рассказывает заведующая экспертным отделением Новосибирского областного наркодиспансера Юлия Аристова.

«Наш мозг устроен так, что все процессы, которые в нем происходят, и, как следствие, реакция на внешние раздражители, стрессы, усталость и так далее, регулируются определенными обменными процессами, за которые отвечают нейромедиаторы, – объясняет Юлия Аристова. – Как правило, с внешними раздражителями человек справляется сам. При некоторых проблемах со здоровьем или хроническом стрессе обменные механизмы в мозгу нарушаются, человек ощущает сверхсильную усталость или сверхсильную тревогу. И есть мнение, что нужно выпить, чтобы стало легче, чтобы снять стресс, снять усталость. Но этот порочный круг очень опасен».

После попадания в организм алкоголь быстро всасывается в кровь и проникает в мозг. Под действием этилового спирта происходит принудительный выброс дофамина, приходит кратковременное ощущение эйфории. После распада алкоголя уровень дофамина падает ниже исходного, отчего возникает негативные чувства: тревога, раздражительность и депрессия.

Кроме того, этиловый спирт подавляет выработку серотонина и эндорфинов, нейромедиаторов, отвечающих за чувство удовлетворения и радости. Этот эффект сохраняется до тех пор, пока алкоголь полностью не выведется из организма.

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«При прекращении действия алкоголя депрессивное состояние не только возвращается к человеку, но оно еще и усугубляется, потому что должного количества нейромедиаторов уже нет, запасы истощены, – подчеркивает нарколог. – И без внешнего стимулирования организм не может адекватно реагировать даже на прежние легкие раздражители. У человека закрепляется связь между алкоголем и облегчением, и формируется порочный круг зависимости. То есть люди попросту спиваются. У женщин нервная система устроена так, что они больше переживают, больше тревожатся, и зависимость от алкоголя у них формируется еще быстрее».

Алкоголь также негативно влияет на работу префронтальной коры головного мозга, отвечающей за планирование, контроль импульсов и рациональное мышление. Это может привести к неадекватному поведению, принятию необдуманных решений, агрессии и снижению самоконтроля, как в состоянии опьянения, так и после этого.

Нарушение баланса нейромедиаторов ведет к развитию и усугублению психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные расстройства, биполярное расстройство, шизофрения.

Таким образом формируется замкнутый круг – прием алкоголя для улучшения настроения ведет к формированию депрессивного состояния, а в депрессивном состоянии человек снова тянется к алкоголю. Самый главный совет, который дают врачи – учиться справляться со стрессом без помощи стимуляторов, а в случае потери контроля как можно раньше обращаться к специалистам.

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