Фруктовый ликбез. Диета «на фруктах» — хорошая идея? Свежевыжатые соки — эликсир здоровья или сахарная бомба?

Врач-диетолог Ирина Корнилова рассказала zdrav.nso.ru о том все ни фрукты одинаково полезны, можно ли похудеть, питаясь фруктами, являются ли аптечные витаминами адекватной альтернативой свежим плодам, есть ли разница между покупными фруктами и выращенными в огороде.

Для чего нам вообще нужны овощи и фрукты? И нужны ли?

Давайте начнем с того, что качество жизни определяется качеством питания, а качество питания – соотношением различных продуктов. Одно из ключевых звеньев – овощи и фрукты. В них содержатся вещества, которые в организме не образуются. В целом, когда мы говорим об овощах и фруктах, мы говорим о повышении адаптационного потенциала, антиоксидантной защиты, противовоспалительном действии и восполнении недостающих эссенциальных факторов питания.

Овощи и фрукты – это действительно важнейшая часть здорового, оптимального питания. Количество определено достаточно чётко: не менее 400 г в день. Проведено большое количество исследований, которые доказывают, что употребление достаточного количества фруктов и овощей способствует профилактике так называемых неинфекционных патологий, то есть атеросклероза, сахарного диабета, ишемической болезни сердца и так далее. Большое количество заболеваний можно профилактировать, и мы должны профилактировать их с помощью оптимизации питания, включения в рацион достаточного количества овощей и фруктов.

Конечно, свежие овощи и фрукты наиболее предпочтительны. Также можем говорить о замораживании, при котором сохраняются все питательные вещества и витамины в том числе.

Чтобы полезные вещества хорошо усвоились, нужно знать, как правильно употреблять овощи. Мы часто слышим совет: «Ешьте побольше сырых овощей». Это высказывание отчасти верно. Отчасти потому, что не всегда овощи полезнее в сыром виде. Чрезмерное употребление сырых овощей может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, метеоризм. Витамины тоже не всегда усваиваются организмом, если овощ в сыром виде. И тогда на помощь приходит термическая обработка. Так учеными было доказано, что витамин А лучше усваивается из вареной моркови, чем из сырой. Капуста и кабачки тоже оказались полезнее в после термической обработки. При этом усвояемость каротинов и антиоксидантов увеличивается на 30%. Но это правило действует лишь в том случае, если время приготовления овощей не было долгим. Овощи, приготовленные на пару, полезнее, чем вареные и тушеные.

Много вопросов по поводу замороженных овощей и фруктов. Шоковая заморозка, применяемая в наше время при производстве замороженных овощей, сохраняет максимум питательных веществ, а также форму, структуру и цвет овощей. Овощи после быстрой заморозки сохраняют все полезные вещества и минералы, а иногда они даже полезнее свежих аналогов, которые продаются в супермаркетах, хранятся длительное время, теряют питательные вещества.