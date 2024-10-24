Очень редкий случай: новосибирские врачи прооперировали девушку с двумя килограммами волос в желудке

Хирурги Городской клинической больницы №25 прооперировали 19-летнюю девушку, в желудке которой обнаружили образование, состоящее из волос. Операцию провел заведующий первым хирургическим отделением Никита Комков.

«Пациентка поступила с жалобами на рвоту. Любая принятая пища выходила вместе с рвотой, наблюдалось ухудшение состояния из-за истощения, так как безоар полностью заполнил желудок. В данном случае наша девочка употребляла волосы в течение трёх лет. Заболевание часто проходит бессимптомно до тех пор, пока пациент может питаться», – рассказал завотделением.

Пациентке сделали ультразвуковое исследование, фиброгастродуоденоскопию - диагноз подтвердился. Трихобезоар представляет собой плотный конгломерат, состоящий из переплетенных волос или шерсти с примесью пищевых частиц и слизи. Обычно обнаруживается в желудке, у 10% больных – в тонком кишечнике (синдром Рапунцель).

Главная опасность заключается в том, что со временем безоар может полностью заполнить желудок, что приводит к невозможности питания и истощению. Что и произошло с 19-летней пациенткой ГКБ № 25. После извлечения хирурги замерили и взвесили инородное тело. Безоар 35 х 10 х 8 сантиметров весил 2200 граммов.

«Операция проходила классически; выполнялась гастротомия (вскрытие просвета желудка). Наиболее сложным этапом было зашить желудок без последствий, так как стенка желудка стала хрящевидной на фоне безоара из-за длительного воспаления. Это второй случай в нашей практике, и третий за всю историю больницы. Главное – отучать детей от вредных привычек и больше общаться с ними. Ведь безоар – это в первую очередь психологическая проблема. Если необходимо, стоит обратиться к психологу», – советует Никита Комков.