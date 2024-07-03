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Здоровье

В России запустили платформу, популяризирующую здоровый образ жизни

Одно из ее ключевых направлений — профилактика детского ожирения.

pxhere.com

Минздрав России и АНО «Национальные приоритеты» запускают платформу, направленную на популяризацию здорового питания и профилактику детского ожирения.

Ожирение называют неинфекционной пандемией 21 века. Ключевой фактор риска, который провоцирует ожирение – это безответственное отношение к рациону питания.

Возрастная структура ожирения сегодня имеет тенденцию к омоложению. Часто ожирение выявляют у детей 15-17 лет — по данным Минздрава России ежегодно число впервые выявленных случаев растет. По словам педиатров, дети с ожирением чаще испытывают беспокойство, депрессию, имеют низкую самооценку.

Минздрав России и АНО «Национальные приоритеты» запустили платформу, направленную на популяризацию здорового питания и профилактику детского ожирения. Подростки не принимают ультимативные требования и авторитарные рекомендации. Именно поэтому, мы даём пищу для размышления и помогаем сделать игровой выбор и в результате понять, что правильное питание — это то, что формирует их настоящее и будущее. Выбор здорового питания поможет развиваться в профессии и достигать карьерных высот.

Правильное питание — это надежный фундамент, который дает силы, улучшает память, повышает настроение и не только. Подростки могут получить рекомендации по питанию, которые помогут достигнуть успеха в карьере. 

На портале представлены профессии, которым современные школьники отдают наибольшее предпочтение: блогер, режиссер, врач, ученый, биотехнолог, разработчик игр и другие. Каждая профессия имеет свои особенности: для врача важно поддерживать иммунитет, режиссеру нужно быть усидчивым, а ученому необходимо упорство для новых открытий. «Прокачать» эти навыки помогает здоровое питание. Подростки узнают, какими свойствами обладают продукты, а также познакомятся с врачами, которые помогают справиться с лишним весом. Полученной информацией можно будет поделиться с родителями для последующей записи к нужному специалисту.

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