Более миллиона новосибирцев вакцинировались от гриппа

Как прокомментировали в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в этом году в регион поступают отечественные вакцины от гриппа — для иммунизации взрослых — трехвалентная вакцина «Совигрипп», для детей и беременных женщин — четырехвалентная «Ультрикс Квадри» и трехвалентная «Совигрипп». И «Совигрипп», и «Ультрикс Квадри» защищают от гонконгского вируса. Каждую весну Всемирная организация здравоохранения рекомендует, какие штаммы включить в состав вакцин против гриппа на следующий год. В сезоне 2023/2024 вакцины против гриппа содержат штаммы типа А (Н1N1, Н3N2) и типа B.

Гонконгский грипп (H3N2, относится к подтипу А), по данным Роспотребнадзора, подтвердили у заболевших уже в пяти российских регионах. Эта разновидность вируса особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей, поскольку может давать серьезные осложнения.

К настоящему времени в регионе вакцинировано более 324 тысяч детей и свыше 850 тысяч взрослых. Привиться от гриппа можно до конца осени в любой поликлинике региона бесплатно по ОМС. Запас вакцин – более 208 тысяч доз.