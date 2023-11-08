В Новосибирской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 23%

Фтизиатры привели оперативные данные за девять месяцев текущего года. За три квартала 2023-го заболеваемость туберкулезом в регионе составила 37,7 случаев на 100 тыс. населения. За тот же период прошлого года этот показатель был 47,1 на 100 тыс. населения. Снижение таким образом – 23%. Смертность от туберкулеза за те же девять месяцев снизилась на 8,3% и составила 5,5 на 100 тысяч населения.

При этом, подчеркивают фтизиатры, охват диагностикой соответствует прошлогоднему. С января по сентябрь на туберкулез обследованы 56% жителей Новосибирской области.

Главный фтизиатр региона Анна Пятибратова подчеркнула, что в Новосибирской области заболеваемость туберкулезом снижается ежегодно, начиная с 2008 года, в среднем на 10%. «Эта тенденция сохраняется, во-первых, благодаря обеспечению фтизиатрической службы всеми необходимыми лекарственными препаратами. Второе – качественная доступная диагностика. 46 современных цифровых флюорографов получил наш регион по нацпроекту «Здравоохранение». Кроме того, в каждом районе Новосибирской области теперь есть собственный передвижной флюорограф, который выезжает в самые отдаленные населенные пункты. Ведется большая совместная работа с инфекционистами. Например, наш недавний совместный проект – кабинет ранней диагностики туберкулеза в Центре СПИД», — отметила главный фтизиатр.

Напоминаем, надежный, простой и доступный способ диагностики туберкулеза у взрослых — флюорография. Исследование можно сделать во время ежегодной диспансеризации.