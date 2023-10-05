В Новосибирской области разработали медицинское оборудование для восстановления пациентов после инсульта

Инновационное восстанавливающее медицинское оборудование создали новосибирские ученые в рамках проектов «СиббиоНОЦ». Работа приборов для восстановления памяти в постинсультный период, созданных за счет средств субсидии в рамках конкурса регионального миннауки и инновационной политики, была продемонстрирована в ходе пресс-тура в Новосибирский государственный медицинский университет.

Врио заместителя губернатора Ирина Мануйлова и врио министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев приняли участие в пресс-туре и рассказали о действующих в регионе мерах господдержки инновационных компаний.

«Задача правительства области – интенсифицировать процесс передачи инновационных разработок промышленным заказчикам. С этой целью проводится конкурс на предоставление субсидий областного Правительства на трансфер научных разработок в производство. Конкурс проводится на паритетных началах: средства предоставляются из бюджета, и в таком объеме средства на выпуск новой продукции вкладывает предприятие, при этом не менее 20% направляется на проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. В 2023 году решением губернатора региона Андрея Травникова объем средств на предоставление субсидий победителям конкурса увеличен до 170 миллионов рублей. Проведение конкурса позволяет, в том числе, решить вопросы импортозамещения медицинского приборостроения, что позволит повысить качество жизни людей», - подчеркнула Ирина Мануйлова.

Врио замгубернатора отметила, что регулярная поддержка инновационных компаний в сфере коммерциализации научных знаний и трансфера технологий в регионе позволяет создавать и реализовывать инновационные продукты полного цикла.

Создание приборов для реабилитации больных перенесших инсульт, аппаратов, помогающих избежать массивных кровотечений во время операций, является актуальной задачей современной медицины, и Правительство региона уделяет особое внимание развитию данного направления. Приборы для восстановления памяти в постинсультный период созданы за счет средств субсидии в рамках конкурса регионального миннауки и инновационной политики среди субъектов инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства.

Как прокомментировал Вадим Васильев, в Новосибирской области действует несколько центров трансфера технологий, на этих площадках с участием господдержки разрабатываются и внедряются в производства инновационные проекты.

«Подобные инициативы – востребованные и хорошо зарекомендовавшие себя меры поддержки в сфере инноватики. Уже подведены итоги первого конкурса субъектов инновационной деятельности на предоставление субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий. Будет оказана поддержка 19 проектам на сумму 72 миллиона рублей», – отметил врио министра.