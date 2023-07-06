Новосибирские ученые разработали препарат для лечения опухоли головного мозга

Лекарство создали на основе вируса оспы.
Ученые из Новосибирска создали щадящий способ лечения глиобластомы, пишет АиФ-Новосибирск. Клинические испытания препарата для борьбы с раком мозга планируют начать в следующем году.
Лекарство разработали на основе вируса оспы. Сейчас препарат проходит испытание в терапии рака молочной железы, и он улучшает состояние
Ученые Новосибирского института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН) генетически модифицировали вирус, чтобы снизить риски. Затем в него добавили гены, усиливающие противоопухолевую активность.
«Учитывая локализацию опухолей, скорее всего, будет иной способ введения лекарственного препарата. Говорить о сроках реализации этого проекта пока рано», — рассказал Владимир Рихтер, руководитель лаборатории биотехнологии ИХБФМ СО РАН.
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