В Новосибирском онкологическом диспансере внедрили технологию биопсии «сторожевых» лимфоузлов

Для выполнения биопсии «сторожевых» лимфоузлов при раке молочной железы Новосибирский онкологический диспансер закупил необходимое оборудование и фармпрепарат. Новый метод позволяет уменьшить объем хирургического вмешательства и улучшить качество жизни пациенток.

Новое оборудование для биопсии «сторожевых» лимфоузлов, которое появилось в онкодиспансере, позволяет уменьшить объем хирургического вмешательства при раке молочной железы, особенно на ранних стадиях онкологического процесса. Удаляя опухоль груди, хирурги часто вынуждены удалять женщине и все подмышечные лимфоузлы, чтобы предотвратить рапространение процесса. Это травматичная операция, снижающая качество жизни пациентки.

Заведующий отделением маммологии онкодиспансера Антон Козяков рассказал, как это работает. Опухолевые клетки поражают сначала ближайшие лимфатические узлы, врачи-онкологи называют их «сторожевыми». Перед биопсией «сторожевого» лимфоузла, онколог вводит в пораженную опухолью молочную железу внутрикожно специальный диагностический флюорисцентный препарат. Лимфатические пути и лимфоузлы начинают буквально «светиться» под кожей, если направить на молочную железу прибор флуоресцентной диагностики – лазер с инфракрасным диапазоном излучения в диапазоне 800 нм.