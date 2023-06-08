Главный педиатр Новосибирской области рассказал об опасностях, подстерегающих детей летом

Об опасностях, которые подстерегают ребенка в летний сезон, на пресс-конференции в ТАСС рассказали главный педиатр региона Ростислав Заблоцкий и главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич.

Экстремально жаркая погода в Новосибирске совпала с началом школьных каникул, дети и подростки много времени проводят на улице без присмотра и контроля взрослых. Врачи — об опасностях, которые ждут ребенка летом, и как от них защититься.