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Главный педиатр Новосибирской области рассказал об опасностях, подстерегающих детей летом

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Первый пик травматизма всегда приходится на начало летних каникул, когда дети еще не уехали в лагеря или на отдых с родителями, второй отмечается в конце каникул, в августе.

pxhere.com

Об опасностях, которые подстерегают ребенка в летний сезон, на пресс-конференции в ТАСС рассказали главный педиатр региона Ростислав Заблоцкий и главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич.

Экстремально жаркая погода в Новосибирске совпала с началом школьных каникул, дети и подростки много времени проводят на улице без присмотра и контроля взрослых. Врачи — об опасностях, которые ждут ребенка летом, и как от них защититься.

минздрав НСО
минздрав НСО
  • Первая опасность, угрожающая здоровью детей, – жара. Чтобы ребенок не перегрелся на солнце, надевайте на него легкую свободную одежду и следите, чтобы ребенок больше времени проводил в тени. От солнечного удара защитит легкий головной убор, от опасного в такую жару обезвоживания – большое количество жидкости.
  • Купаться, несмотря на жаркую погоду, врачи не рекомендуют. Вода в Оби прогрелась всего до +16 градусов, а температура воздуха превысила 30 градусов. Резкое погружение в холодную воду может обострить патологии сердечно-сосудистой системы и спровоцировать остановку сердца. Купаться, по словам врачей, можно будет, когда вода прогреется как минимум до 20 градусов.
  • С начала сезона на воде погибло уже два ребенка. Помните, что при отдыхе у водоема ребенок всегда должен быть под присмотром взрослых! Обучите детей хотя бы минимальным правилам безопасности.
  • Открытые окна в доме опасны для маленьких детей. Незакрепленную москитную сетку ребенок расценивает как уверенную опору и часто улетает вниз вместе с ней. В Новосибирске в этом сезоне уже было четыре случая падения детей из окон.
  • Не оставляйте детей в запертом автомобиле на парковке. Достаточно 15 минут, чтобы температура в салоне поднялась до 40-50 градусов. Ребенок, оставленный в запертой машине, с большой вероятностью получит тепловой удар и даже может погибнуть.

По словам врачей, детский травматизм цикличен, а причина любой детской травмы – недосмотр взрослых. Первый пик травматизма всегда приходится на начало школьных каникул, когда дети еще не уехали в загородные лагеря или на отдых с родителями, второй врачи отмечают в конце каникул, в августе.

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