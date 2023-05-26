Число заразившихся ВИЧ новосибирцев выросло на 20%

В 2022 году в нашем регионе число инфицированных ВИЧ выросло на 20,1% в сравнении с показателями 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Эксперты рассказали, что ситуация с ВИЧ-инфекцией в области все ещё напряженная. В прошлом году количество заразившихся выросло до 3082 человек.

Сообщается, что анализ крови на ВИЧ-инфекцию можно сдать бесплатно в любой поликлинике или в Центре СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ №1» на улице Ольги Жилиной, 90А.