Антиковидная вакцина новосибирского «Вектора» прошла финальную фазу клинических испытаний

Пептидная вакцина от ковида «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор» успешно прошла третью, финальную, фазу клинических испытаний. Вакцина подтвердила высокую эффективность — 82,5%, сообщил агентству РИА Новости представитель компании-разработчика.

В ходе исследований оценивалась переносимость и иммуногенность вакцины. В клинических испытаниях приняли участие три тысячи добровольцев в возрасте 18 лет.

«Вакцина представляет собой комплекс коротких белковых последовательностей, пептидов и белка-носителя, – прокомментировал директор компании «Эпивак» Евгений Рыжиков. – В отличие от других вакцин, эта вакцина не содержит генетического материала коронавируса или других вирусов».