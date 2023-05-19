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Антиковидная вакцина новосибирского «Вектора» прошла финальную фазу клинических испытаний

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В отличие от других вакцин, «ЭпиВакКорона» не содержит генетического материала COVID-19 и других вирусов.

pixabay.com

Пептидная вакцина от ковида «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор» успешно прошла третью, финальную, фазу клинических испытаний. Вакцина подтвердила высокую эффективность — 82,5%, сообщил агентству РИА Новости представитель компании-разработчика.

В ходе исследований оценивалась переносимость и иммуногенность вакцины. В клинических испытаниях приняли участие три тысячи добровольцев в возрасте 18 лет.

«Вакцина представляет собой комплекс коротких белковых последовательностей, пептидов и белка-носителя, – прокомментировал директор компании «Эпивак» Евгений Рыжиков. – В отличие от других вакцин, эта вакцина не содержит генетического материала коронавируса или других вирусов».

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