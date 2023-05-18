Главный пульмонолог региона Любовь Куделя: больше 15 тысяч новосибирцев страдают хронической обструктивной болезнью легких

Главный пульмонолог региона Любовь Куделя рассказала, кто подвержен хронической обструктивной болезни легких, почему важно выявить это угрожающее жизни заболевание как можно раньше и какой кашель должен насторожить.

Хроническая обструктивная болезнь легких — широко распространенное заболевание – необратимые изменение дыхательных путей, которые затрудняют дыхание. Начинается незаметно, без лечения неуклонно прогрессирует. По последним данным, опубликованным ВОЗ, занимает третье место среди ведущих причин смерти.

В Новосибирской области, говорит Любовь Куделя, диагноз ХОБЛ подтвержден у 15,5 тысяч человек. Больных хроническими бронхитами и эмфиземой легких вдвое больше – около 30 тысяч. По оценкам врачей, минимум у 30% из них есть проявления ХОБЛ.

Пропустить начало хронической обструктивной болезни легких достаточно просто. Ее главные симптомы не специфичны – кашель, одышка, затрудненное дыхание и повышенная утомляемость. Их обычно не замечают, игнорируют или списывают на возраст, лишний вес, погоду, усталость. Влажный кашель, который не проходит несколько месяцев — причина заподозрить ХОБЛ. Когда появляется одышка – это уже запущенное заболевание. Но к сожалению, именно одышка, а не кашель заставляет пациентов обратиться к врачу.

«90% болеющих ХОБЛ – курильщики или бывшие курильщики, которых кашель беспокоит достаточно давно. И, когда на фоне курения и кашля возникает одышка, курильщик, как правило, [вместо того, чтобы идти к врачу] ограничивает свою физическую активность, а в лучшем случае использует бронхорасширяющие препараты, которые дают кратковременное облегчение. Одышка прогрессирует, снижается качество жизни, появляются симптомы сердечной недостаточности. И только тогда курильщик приходит к врачу. А тогда это уже III или даже IV степень ХОБЛ», — объясняет главный пульмонолог.

Подтвердить наличие болезни может только врач после осмотра и обследований, с обязательной спирометрией — исследованием функции внешнего дыхания. Для лечения ХОБЛ сегодня применяют современные высокоэффективные препараты. Назначить их тоже должен врач – самолечение недопустимо.

У ХОБЛ высокая смертность, поскольку больные обращаются за медицинской помощью поздно. Чем позже поставлен диагноз, тем меньше возможностей остановить заболевание. «Необратимые изменения вылечить, разумеется, невозможно. Но при раннем выявлении обструкции легочной ткани, грамотно подобранной терапии и устранении факторов, вызывающих заболевание, прогноз будет благоприятным», — подчеркивает Любовь Куделя.

В первую очередь причина возникновения хронической обструктивной болезни легких — сигареты. У 9 из 10 больных в анамнезе курение. Раньше типичным пациентом считали мужчину старше 45 лет. Сейчас портрет пациента с ХОБЛ меняется — распространенность этого заболевания и среди женщин, и среди людей более молодого возраста растет. И это напрямую связано с распространенностью курения.

«Также факторами риска являются вредное производство, неблагоприятные условия жизни, например, использование для обогрева дома угля. Нельзя сбрасывать со счетов и экологию: загазованность атмосферы, копоть, пыль – все это способствует развитию ХОБЛ. К факторам риска относится также употребление наркотиков и курительных смесей, разрушающих структуру легочной ткани», — добавляет эксперт.

Отказ от сигарет, вакцинация от гриппа и пневмококка, здоровый образа жизни и закаливание – вот основа сохранения здоровья легких.