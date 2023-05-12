Опасный сезон: почти 600 новосибирцев в этом году покусали клещи

С начала 2023 года в нашем регионе клещи укусили 598 человек. Об этом рассказали пресс-служба управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

«Госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит 1 человек, диагноз клещевой вирусный энцефалит не подтвердился», — отметили в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 3 по 9 мая в Новосибирской области клещи укусили 421 человека. При этом наибольшее количество укусов было зафиксировано в Искитимском и Новосибирском районах, а также в Бердске. В Новосибирске большего всего обращений было зарегистрировано в Калининском и Советском районах.

Из 393 клещей по итогу исследования на наличие возбудителей клещевого энцефалита один оказался положительный. На наличие возбудителей клещевого боррелиоза проверили 392 клеща, в 82 случаях результат положительный.