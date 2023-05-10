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Новосибирская область признана «антилидером» России по росту заболеваемости ВИЧ

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Информацию о новых зафиксированных случаях ВИЧ-инфекции опубликовал Росстат.

pixabay.com

С начала 2023 года Новосибирская область оказалась в «антилидерах» рейтинга среди субъектов РФ по приросту заболеваемости ВИЧ-инфекции, пишет «АиФ-Новосибирск».

Это следует из доклада «Социально-экономическое положение России в январе — марте 2023 года». Материалы опубликовал Росстат. В январе-феврале по стране выявили 9061 случай заражения. 70 новых пациентов с ВИЧ — несовершеннолетние.

Половина всех новых больных зарегистрирована в 13 регионах, включая Новосибирскую область.

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