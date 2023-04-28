Новосибирские хирурги спасли пациентку с двухкилограммовой опухолью легких

Пожилая пациентка обратилась к врачу, когда стало трудно дышать не только при нагрузке, но и в покое. Женщина призналась, что уже десять лет не была в поликлинике и не делала флюорографию.

Флюорография выявила в грудной клетке опухоль огромных размеров, которая не только сдавливала левое лёгкое, но заметно смещала вправо средостение вместе с сердцем, трахеей и пищеводом. Именно из-за этого женщина страдала от одышки.

Поликлиника направила пациентку на консультацию в онкодиспансер. По предварительным результатам пункционной биопсии, опухоль оказалась доброкачественной, пациентку прооперировали в отделении торакальной хирургии облбольницы.

Когда хирурги сделали доступ в межреберье, они увидели, что всё операционное поле, видимое глазом, закрыто опухолью: плотной, местами крепко спаянной со здоровыми тканями. Это вызвало определённые технические сложности при её удалении. Хирурги осторожно отделяли новообразование от лёгкого, средостения и диафрагмы миллиметр за миллиметром. Работа заняла шесть часов.

«В нашей практике никогда прежде не было пациентов с такими объёмными новообразованиями лёгких, поэтому мы наметили план лечения вместе с коллегами из других отделений: предстояла серьёзная работа не только для хирургов, но также для кардиологов и анестезиологов. Поскольку опухоль сдавливала и лёгкое, и сердце, мы должны были быть готовы к любым неприятностям во время операции. В частности, рассматривались риски возникновения сложных нарушений ритма сердца и развития дыхательной недостаточности. Консилиумом мы предусмотрели все возможные неблагоприятные ситуации и расписали свои действия на каждый такой случай», — рассказал руководитель хирургической службы Новосибирской областной больницы, Антон Кутепов. Он возглавил операционную бригаду.

Нейрофиброма – редко встречающийся тип доброкачественного новообразования, тем более — таких размеров. Опухоль весом 2 килограмма 316 граммов росла из нижней доли левого лёгкого. Объем опухолевой массы – 30 сантиметров в длину и 11 сантиметров в высоту.

«Данный клинический случай в очередной раз со всей очевидностью доказывает, что каждому человеку нужно регулярно, раз в год проходить либо флюорографию, либо рентгенографию органов грудной клетки. Это позволит «поймать» опухоль в самом начале её формирования и удалить малотравматично, без таких рисков. И ещё очень-очень важно обращаться к врачу сразу, как только возникают проблемы со здоровьем, а не надеяться на то, что само пройдёт. Стремление терпеть до последнего, свойственное многим людям, нередко оборачивается трагедией. При всех возможностях и достижениях современной медицины чудесные спасения, как в данном случае, возможны не всегда. Поэтому лучше не надеяться на чудо, а регулярно обследоваться», — обратился к новосибирцам доктор Кутепов.

Пациентку уже выписали из стационара. Все, кто занимался её лечением, пожелали женщине полного выздоровления.